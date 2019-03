Avant l'îlot Voyageur

Sur la rue Saint-Hubert en 1977

Remplacées par la structure de l’îlot Voyageur, ces demeures colorées du 19e siècle sont aujourd’hui disparues. Ayant grandi dans le quartier, notre photographe, Daniel Heikalo, connaît les environs comme le fond de sa poche. En 1966-67, alors adolescent, il distribuait des circulaires pour l’épicerie Abugov, située au coin sud-est d’Ontario et Saint-Hubert. Devenant un musicien accompli dans les années 1970, M. Heikalo fréquente le café-bar Robutel sur Saint-Hubert, juste en face de la maison des Pères blancs d’Afrique (Centre Afrika). Le bar est le rendez-vous des musiciens de l’un des premiers centres d’artistes multidisciplinaires à Montréal : le Centre d’essai du Conventum, situé non loin de là sur Sanguinet, où Daniel Heikalo et ses amis musiciens donnent régulièrement des spectacles. En plus de la musique, M. Heikalo cultive un talent rare pour la photographie, l’amenant à capter les dernières étincelles d’un patrimoine sur le point de disparaître, comme ici, sur la rue Saint-Hubert, en 1977.

Le combat de Lorette Dumoulin

« Vous êtes des maudits voleurs, sortez tout de suite avant que je vous sorte ! » – voilà comment Lorette Dumoulin, propriétaire du 1708-10, rue Saint-Hubert, éconduisait les agents d’immeuble en 1991. Dix ans plus tôt, la quinzaine de maisons visibles sur cette photographie avaient été rasées pour un projet d’agrandissement de la gare d’autobus. Les groupes de protection du patrimoine accusent alors la société Power Corporation d’avoir laissé les demeures centenaires se dégrader jusqu’à ce que la Ville ordonne leur démolition. Seule la maison de Mme Dumoulin échappe à la destruction. Construite en 1874 par le menuisier et promoteur Alfred Charbonneau, la maison est acquise par Mme Dumoulin en 1955 pour 20 000 $. Ayant déjà vécu l’expropriation à l’agrandissement de l’Hôpital Saint-Luc, Lorette Dumoulin refuse de faire encore les frais du développement urbain. Elle défend farouchement sa maison de la rue Saint-Hubert jusqu’à son décès, en 2003. Vendue par la succession, la demeure tombe finalement sous le pic des démolisseurs en 2005 à l’âge vénérable de 131 ans.