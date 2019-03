DUPRÉ, Claire



Le 14 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Claire Dupré. Elle est allée rejoindre ses soeurs Adrienne et Thérèse.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pierrette, Monique et Lise (André Caillé) ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 9 mars 2019 dès 14h en la chapelle du complexe. Une liturgie suivra à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Honoré-Mercier.