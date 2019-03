BERNIER (née Pelletier)

Luce



À Laval, le 15 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Luce Pelletier, mère de feu Lyne et feu Paul-André.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Michelle (Desmond Roche - Michael, Robert, Stephen) et Liliane (Joseph Campbell - Juan, Samantha, Jennifer), sa belle-soeur Camille Gélinas (feu Pelletier Pierre - Pierre, Patrice, Julie), ses cousins Francoys et Louise Pelletier, de nombreux petits-neveux et petites-nièces et des amis particulièrement chers: Isabelle Rougier, Guylaine Corbeil, Nathalie Borduas et Francine et Normand Prégent.Tel son désir, il n'y aura ni exposition ni service religieux. L'urne de ses cendres sera placée près de celles de ses enfants, Lyne et Paul-André, et de sa belle-mère Carolina Peterson dans l'emplacement de la famille Bernier situé auAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation Fibrose Kystique du Canada, Division Québec, seraient appréciés.