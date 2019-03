Bien plus qu’une simple comédie pour ados

Il ne faut pas se fier aux apparences. Malgré ses allures de comédie pour adolescents à l’américaine, Avant qu’on explose est un film ludique, inventif et réjouissant qui offre bien plus qu’une série de gags vulgaires et puérils.

De La chute de Sparte à Charlotte a du fun en passant par Une colonie qui vient tout juste de prendre l’affiche, le cinéma québécois a souvent exploré le thème de l’adolescence au cours de la dernière année. Avant qu’on explose, premier long métrage du réalisateur Rémi St-Michel, est le seul film du lot à le faire en s’aventurant sur le terrain miné de la comédie d’ados, un genre qui a très peu été abordé au Québec jusqu’à maintenant.

L’histoire du film se déroule dans la petite ville de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Devant la menace d’une Troisième Guerre mondiale provoquée par les bombardements atomiques entre la Corée du Nord et les États-Unis, Pier-Luc (Étienne Galloy), un adolescent puceau de 16 ans, commence à s’angoisser à l’idée qu’il pourrait mourir avant d’avoir eu la chance de faire l’amour pour la première fois.

Encouragé par ses amis Hubert (Madani Tall) et Samuel (Will Murphy), il se lance le défi de perdre sa virginité le plus rapidement possible.

À l’image des comédies américaines du genre qui mettent en scène des adolescents obsédés par le sexe (de Superbad à American Pie), Avant qu’on explose comporte sa part de gags de sexe et de masturbation. Mais heureusement, il n’y a pas que cela dans ce petit film sans prétention, qui s’avère fort amusant et divertissant.

Le bon ton

Le réalisateur Rémi St-Michel et le scénariste Éric K. Boulianne ont réussi à trouver le bon ton (juste assez irrévérencieux) et surtout le bon équilibre entre un humour juvénile et une véritable réflexion sur les sentiments et les questions existentielles qu’on se pose souvent à l’adolescence. Dialogues savoureux et humour mordant sont au rendez-vous, mais le film propose aussi quelques scènes touchantes empreintes d’une belle sensibilité.

La menace de fin du monde qui inquiète de plus en plus le personnage de Pier-Luc a aussi permis à St-Michel et à Boulianne de s’éclater sur le plan scénaristique en donnant à leur récit quelques tournures originales. Une histoire parallèle se déroulant à La Barbade et impliquant une certaine Rihanna en surprendra d’ailleurs plusieurs !

Rémi St-Michel a aussi eu la main heureuse avec le choix de ses acteurs. Le trio d’amis interprétés par Étienne Galloy, Madani Tall et Will Murphy est impeccable et leur complicité est palpable. Autour d’eux, on note les présences remarquées d’Antoine Olivier Pilon dans le rôle du tough de l’école, de Rose-Marie Perreault sous les traits d’une ado rebelle et de Julianne Côté dans la peau d’une grande sœur plutôt cool.

En fin de compte, sans être parfait et malgré quelques temps morts dans la dernière portion du film, Avant qu’on explose se révèle une comédie surprenante et rafraîchissante qui a tout pour plaire aux jeunes (et aux moins jeunes).

À l’affiche.

Avant qu’on explose (3,5/5)

Un film de Rémi St-Michel

Avec Étienne Galloy, Madani Tall, Will Murphy, Antoine Olivier Pilon et Rose-Marie Perreault