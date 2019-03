Brendan Cregan donne la victoire à l’Armada

Brendan Cregan a réalisé 39 arrêts et l’Armada de Blainville-Boisbriand a vaincu les Islanders de Charlottetown 4 à 1, samedi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Le gardien de 21 ans a ainsi signé un 21e gain cette saison, ce qui représente un sommet pour lui en carrière. La victoire lui a également permis d’obtenir une fiche positive, lui qui a maintenant 39 gains et 38 revers en 88 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Sur le plan offensif, Antoine Demers, Miguël Tourigny, Luke Henman et Benjamin Corbeil (filet désert) ont inscrit les buts de l’Armada.

C’est Colin Van Den Hurk qui a privé Cregan d’un blanchissage.

Victoire facile des Voltigeurs

À Val-d’Or, les Voltigeurs de Drummondville ont tiré pas moins de 50 fois sur le filet des Foreurs et ils les ont finalement vaincus 4 à 1.

C’est Charles-Édouard Drouin qui a mené la charge pour les vainqueurs avec une récolte d’un but et d’une mention d’aide. Joseph Veleno, Marc-Olivier Duquette et Nicolas Guay ont inscrit les autres réussites des Voltigeurs.

Devant la cage des gagnants, Anthony Morrone a perdu son blanchissage quand Ivan Kozlov l’a battu en deuxième période.

Les Huskies remportent un duel au sommet

À Rouyn-Noranda, les Huskies ont eu le meilleur 8 à 4 sur les Mooseheads de Halifax dans un affrontement entre les meneurs des deux associations de la LHJMQ.

Le défenseur Noah Dobson et Alex Beaucage ont sonné la charge avec deux buts chacun, tandis que Joël Teasdale a fourni trois passes décisives.

Du côté des Mooseheads, Samuel Asselin a touché la cible deux fois et Jared McIsaac a amassé un but et une mention d’aide.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Chicoutimi, les Saguenéens ont inscrit cinq buts sans riposte pour vaincre le Phoenix de Sherbrooke 5 à 2. Samuel Houde a été l’architecte de ce gain, lui qui a fourni quatre passes décisives.

À Bathurst, Vincent Sévigné a amassé un but et une mention d’aide et les Tigres de Victoriaville ont battu le Titan d’Acadie-Bathurst 4 à 1.