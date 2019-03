PARENT, Thérèse



Au Centre d'hébergement de soins de longue durée de la Mitis le 23 février 2019, est décédée à l'âge de 85 ans et 4 mois, madame Thérèse Parent, demeurant à Laval, autrefois du Bic, fille de feu monsieur Adélard Parent et de feu madame Virginie Gauvin.Elle laisse dans le deuil son ami de coeur monsieur Marcel Rivest, sa soeur Irène (feu Georges St-Amand), son frère Valère (Paquerette Lemay), sa belle-soeur Cécile Ouellet (feu Aurèle Gauvin), ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle était également la soeur de feu Béatrice Gauvin (feu Jean-Baptiste Michaud), de feu Azilda Gauvin et de feu Roland Parent.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars, de 19h à 21h, et le samedi à compter de 14h, auCoopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent168, RUE LOUIS-JOSEPH-PLANTERIMOUSKI (SECTEUR DU BIC)Tél.: 418 736-5339 - Téléc.: 418 722-9033https://www.cfbsl.comLes funérailles seront célébrées le samedi 2 mars à 15h, en l'église Sainte-Cécile-du-Bic.L'inhumation aura lieu au printemps aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski, secteur de Sainte-Cécile du Bic.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec ou à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de l'hôtesse au salon ou via:www.aceq.orgwww.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurent