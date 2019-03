CLOUSTON, Barbara Joan



(née Keddy)22 juillet 1928 - 24 février 2019Dans les bras de son fils John, le dimanche 24 février, suite à un courageux combat contre la maladie, s'est éteinte Barbara Joan Keddy Clouston.Native de Halifax, en Nouvelle Écosse, de Donald Charles Keddy et de Rita Kathleen Cleveland, Barbara fit ses études au Halifax Ladies College et à l'Université McGill, en enseignement de l'éducation physique, là où elle rencontra et se maria à George Clouston en 1949. Elle consacra sa vie à élever ses enfants Jennifer Clouston (Michel Cutrone), John Clouston (Dr Emma Salkeld) et Laura Randolph (Dean Wilson), avec George à Montréal.Barbara adorait ses petits-enfants Natasha Rodrigue (Rick Barsalou), Genevieve Rodrigue (Jason Della Rocca), Patrick Rodrigue (Litsa Babalis), Erika Randolph (Frank Bruyère), Sarah Clouston et Joe Cutrone (Mary Bretti).Elle chérissait ses arrière-petits-enfants Gregory, Gabriel, Stella, Sofia, Èva, Valerie et Michael.Barbara voyagea autour du globe avec son époux, mais aussi pour des raisons culturelles et spirituelles. Suite à sa retraite, elle commença à peindre, ce qui lui apporta beaucoup de plaisir et de nouvelles rencontres.Barbara est prédécédée par ses parents ainsi que sa soeur Dorothy et ses frères Bruce et David. Elle les rejoint maintenant au paradis, avec Jésus.La famille recevra les condoléances le mardi 5 mars de 17h à 21h à laUn service funéraire aura lieu le mercredi 6 mars à 11h.La famille de Barbara tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Santé l'Orchidée Blanche de Laval, spécialement Véronique, Nicoletta et Gabriella, pour leurs soins attentionnés.