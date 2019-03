DE PESSEMIER, Louis



Entouré des siens, le 25 février 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Louis De Pessemier, époux de madame Lise Alberto.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ghislain et Claudia (Sylvain); ses petits-enfants Léo et Mia, sa belle-mère Rita Dupras, ses frères Jacques (Colette), Jean (Diane) et François ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 mars 2019 dès 11h à l'église Notre-Dame-des-Champs, sise au 187 boulevard Iberville à Repentigny J6A 1Z1 ou seront célébrées les funérailles à 13h.Des dons à la Fondation de l'hôpital Pierre-Le Gardeur seraient appréciés. www.effetpapillon.ca