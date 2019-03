CHARBONNEAU, André



À Laval, le 23 février 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur André Charbonneau, époux de feu Pauline Prud'Homme.Il laisse dans le deuil ses enfants Roger (Nicole), Alain, feu Marjolaine (Michel et Martine), Mario (France), Marc (Danielle), Liette (Jean-Louis) et Marielle (Alain), ses petits-enfants dont feu Benoît, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Laurette (Paul), son frère Jacques, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 9 mars 2019 dès 9h30, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 9 mars 2019 à 12h, au Complexe Ste-Dorothée, en chapelle.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Santé Courville pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.