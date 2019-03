ROCHON, Claire



À Laval, le 16 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Claire Rochon, épouse de feu M. Hector Asselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Louis Jr Gohier), Chantal (Michel Desjardins), Johanne (Daniel Gagné), ses petits-enfants Mathieu, Jean-Sébastien, Camille, Jonathan, Alice, Francois, Frédéric et Jasmine, ses soeurs Carmelle, Denise, ses frères Gérard et Henri ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire :le samedi 9 mars 2019 de 10h à 14h. Les funérailles seront célébrées à 14h.