Du temps pour lire durant la relâche

Entre les journées de ski, les sorties en raquette, les tasses de chocolat chaud aux guimauves et les soirées cinéma, il y a toujours du temps pour la lecture pendant la relâche d’hiver ! Voici une sélection de bonnes histoires pour les petits, les ados et les adultes, à savourer bien confortablement, en attendant les premiers signes du printemps et le changement d’heure. Bon congé !

Sarah Marquis

L’aventurière des sables

En quête d’une lecture inspirante, où il y a aussi de l’action et du dépaysement ? Il faut absolument lire le récit de la traversée du désert australien effectuée par l’aventurière suisse Sarah Marquis. Elle a marché sur 14 000 km, se nourrissant de ce qu’elle pouvait cueillir ou chasser, et partage son expérience avec une grande vivacité.

Liane Moriarty

À la recherche d’Alice Love

Auteure de sept best-sellers, la romancière australienne a connu un énorme succès avec Le Secret du mari, traduit en 55 langues. Petits secrets, grands mensonges a été adapté en série par HBO. Cette fois, la romancière australienne raconte la troublante histoire d’Alice Love, une mère de trois enfants qui a perdu la mémoire pendant une décennie. Et dans sa vie, rien ne va plus. Est-ce là une chance ou une malchance d’avoir perdu la carte ?

Eisha Marjara

Fée

Mon grand coup de cœur de la rentrée littéraire d’hiver, ce récit d’autofiction est signé par l’écrivaine et cinéaste Eisha Marjara, une femme d’origine indienne qui a grandi à Trois-Rivières. D’une grande richesse psychologique et littéraire, le livre raconte l’internement en psychiatrie d’une adolescente soignée pour les troubles de la conduite alimentaire. N’ayez pas peur du sujet et foncez droit sur ce livre extraordinaire.

Anne Robillard

Les Chevaliers d’épée

Plongez dans l’univers extraordinairement riche d’Anne Robillard, auteure des séries fantasy à succès Les chevaliers d’émeraude et Les chevaliers d’Antarès, avec ce nouveau roman de science-fiction hors-série dont l’action se déroule en Colombie-Britannique. Anne fait référence aux sociétés secrètes en racontant la quête d’un médecin de 96 ans qui cherche son fils adoptif, disparu depuis 40 ans.

Nadine Bismuth

Un lien familial

Si vous ne l’avez pas encore lu... lancez-vous dans cette aventure rocambolesque où l’action se passe dans l’industrie de la déco et des cuisines de luxe. Avec un humour grinçant et un réalisme mordant, Nadine Bismuth raconte les péripéties de familles éclatées et de couples en voie d’explosion dans un roman de mœurs à la fois drôle et tragique, miroir de la société contemporaine québécoise.

Nicholas Aumais

La Course des tuques : le roman

Inspiré du film très populaire La Course des tuques (avec les héros de La Guerre des Tuques 3D), ce court roman raconte l’histoire de François les Lunettes, concepteur de la meilleure luge au monde. Il est sur le point de gagner le fameux concours annuel de la gang des tuques. Mais la chance n’est pas de son côté : sa luge s’est désintégrée et c’est un petit nouveau, Zac, qui a gagné le concours. Humilié, inquiet d’avoir peut-être été victime de sabotage, François ouvre l’enquête.

Michel Bussi

Les Contes du Réveil Matin

Le sapin empoisonné, La vallée des larmes, David et Rosalie, Une saison de Formule C : l'étonnant romancier français Michel Bussi, qu’on connaît surtout pour les romans pour adultes, propose une série de contes pour les jeunes dans un recueil illustré, Les Contes du Réveil Matin. Avec sa plume magnifique, il se lance dans des univers étonnants et replonge dans le monde de rêve et de fantaisie de l’enfance grâce à Correntin et ses amis.

Patrick Sobral et Jessica Jung

Les Légendaires - Parodia, tome 4 : Raz-de-marrer

Auteur de la série à succès Les Légendaires et Les Légendaires - Origine, Patrick Sobral change complètement de registre pour faire rigoler ses fans avec une série de gags qui mettent en scène les principaux personnages de la série et leur créateur, Maître Pamplemousse.

Éric Stalner et Cédric Simon

Rémi Sans Famille

Talentueux, originaux, le dessinateur Éric Stalner et le scénariste Cédric Simon ont uni leur créativité pour créer la BD tirée du film familial Rémi Sans Famille, adaptation par Antoine Blossier du conte d’Hector Malot. Rémi, un orphelin, est arraché à sa douce mère adoptive, Mme Barberin, pour être confié aux soins d’un mystérieux musicien ambulant, Signor Vitalis. Il devra apprendre la vie difficile des saltimbanques et chanter pour gagner sa croûte.

Morgane Moncomble

Aime-moi je te fuis

Cette jeune romancière française de talent s’inspire de son vécu et de celui des jeunes Parisiens de la jeune vingtaine pour raconter une étonnante histoire d’amour qui va au-delà des clichés et des sentiers battus. Ses héros Zoé et Jason font face à des questionnements et des problématiques bien actuelles, comme la bisexualité et les troubles des conduites alimentaires. Son histoire est drôle, émouvante, intrigante... et c’est très prenant, puisqu’au départ, Zoé et Jason se détestent.

Johanne Mercier et Denis Goulet

Gangster : Crime et chat qui ment

Toujours très attendue, voici une nouvelle aventure du chat Gangster, qui a des démêlés avec la police du quartier. Johanne Mercier et Denis Goulet ont concocté une sixième aventure désopilante du fameux « justicier des ruelles », qui s’est donné pour mission (à sa manière) de rendre le monde meilleur. Il fait face au Lieutenant Poliquin qui s’est donné, lui, pour mission de retrouver un chat soupçonné d’avoir volé des croquettes et semé le désordre chez une citoyenne. Il y a un procès en vue !

Kiera Cass

La Sélection

Kiera Cass a fait un tonnerre avec La Sélection, une série qui s’est vendue à plus de 600 000 exemplaires en français ! Cette dystopie se déroule dans trois cents ans, sur les ruines des États-Unis. Une monarchie de castes, Illeà, règne, mais les règles de vie risquent d’être bouleversées à cause d’une téléréalité. Dans cette émission appelée La Sélection, 35 jeunes filles ont une chance d’améliorer leur sort en séduisant le prince Maxon, héritier du trône.

Emmanuel Joly

Junior Majeur : La route sera longue

Plus de 250 000 spectateurs ont apprécié le film Junior Majeur, lauréat de l’iris Prix du public en 2017. Emmanuel Joly, coscénariste du film avec Martin Bouchard, présente cet hiver un roman palpitant tiré du film. Les deux héros de l’histoire, Janeau Trudel et Joey Boulet, font partie des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ. Les deux amis ont un accident de voiture qui va compromettre leurs chances d’entrer dans les rangs de la LNH.

Robert Munsch et Jay Odjick

Un ours pour déjeuner

L’incroyable Robert Munsch, un écrivain de Guelph, en Ontario, est l’auteur qui vend le plus de livres jeunesse au Canada. On comprend pourquoi, à lire ses albums très drôles et pleins de vie ! Cette nouvelle histoire, offerte en français et en algonquin, raconte l’histoire de Donovan, un garçon qui a l’excellente idée d’essayer d’attraper un ours pour le manger au petit-déjeuner. Cinq étoiles pour cet album !

Shallow et Vannara

Lucie, la mouffette qui pète contre les ratons morons

Écrite en gros caractères et abondamment illustrée, cette deuxième aventure de la fameuse Lucie, une mouffette qui pète, plaira sûrement aux jeunes lecteurs. Cette fois, elle est aux prises avec une bande de ratons laveurs qui s’emparent de son jardin de roses pour construire des condos. Lucie est prête à se battre... et elle a une arme secrète qu’on connaît bien pour convaincre les envahisseurs de déguerpir.

Des classiques à lire ou à relire

Voici quelques classiques à lire ou à relire en famille, dans la version originale si vous l’avez dans votre bibliothèque, en réédition format livre de poche, en livre audio, ou bien dans une nouvelle adaptation illustrée !

Harry Potter à l’école des Sorciers , J. K. Rowling, ou les deux tomes des Crimes de Grindenwald , tirés des aventures de Norbert Dragonneau au cinéma. Chez Gallimard.

, J. K. Rowling, ou les deux tomes des , tirés des aventures de Norbert Dragonneau au cinéma. Chez Gallimard. Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne : une histoire à lire absolument, c’est publié à L’École des Loisirs.

: une histoire à lire absolument, c’est publié à L’École des Loisirs. Toute une collection de contes classiques a été publiée aux Éditions Hurtubise : Peter Pan, Dracula, Alice au pays des merveilles, Pinocchio, Les trois mousquetaires, L’île au trésor... Ce sont des incontournables !

Ce sont des incontournables ! Astérix et le Secret de la potion magique , Uderzo et Goscinny, Éditions Albert René... et toute la collection Astérix, à lire en rafale !

, Uderzo et Goscinny, Éditions Albert René... et toute la collection Astérix, à lire en rafale ! Bilbo le Hobbit , de J.R.R. Tolkien : ce roman incontournable est décliné de plusieurs manières, mais aussi en Livre de poche Jeunesse.

, de J.R.R. Tolkien : ce roman incontournable est décliné de plusieurs manières, mais aussi en Livre de poche Jeunesse. Les 8 tomes du Journal d’Aurélie Laflamme, série à succès d’India Desjardins, ont été réédités par les Éditions de l’homme et adaptés en BD aux Éditions Michel Lafon. La série est suivie d’un 9e titre, Voler de ses propres ailes, qui se déroule cinq ans après le bal de finissants d’Aurélie.

Enfin en livre de poche

John Green | Tortues à l’infini

Auteur du best-seller international Nos étoiles contraires, John Green a rejoint le cœur de millions de lecteurs à travers le monde avec cette histoire inspirée de sa bataille avec sa propre maladie, le trouble obsessif compulsif. Son héroïne, Aza Holmes, 16 ans, cherche qui elle est et où elle s’en va lorsque la spirale de ses pensées toxiques l’entraîne. Avec sa meilleure amie Daisy, elle enquête pour retrouver le père milliardaire de Davis, un autre ami.

Tortues à l’infini, John Green. Éditions Gallimard pôle Fiction, 374 pages (réédition en format de poche).