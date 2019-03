LAFLAMME, Laurent



À Montréal, le 23 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Laurent Laflamme, époux de Mme Gemma Vachon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Michel (Chantal), André (René) et Manon, ses petits-enfants Mathieu, Marie-Julie et Camille, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars de 13h à 17h30 au