BALESTRA, Carmen



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Carmen Balestra (née Montéro), épouse de feu François Balestra.Elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick, Bernard (Louise), Anne-Marie (Denis), ses petits-enfants Chantal, feu Nathalie, Christine, Isabelle, Marc et Pascal, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 mars 2019 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire:L'inhumation aura lieu à 15h30 au Cimetière Près du Fleuve.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du Pavillon Philippe-Lapointe pour leur soutien et les bons soins prodigués.