BORDELEAU RENÉ, Marcelle



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 21 février 2019, est décédée à l'âge de 98 ans, madame Marcelle Bordeleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Louise Pintal), Suzanne (Maurice Lepage), Jean-Claude (Jocelyne Labelle), Jean-François (Josée Charron) et Pierre-Paul (Linda Lavoie), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars 2019, de 13 h 30 à 15 h 15 à la :Les funérailles seront célébrées ce même samedi 16 mars, à 15 h 15 en la chapelle de la résidence funéraire.