CHAPUT, Monique

(née Charron)



De Blainville, le 24 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Monique Charron, épouse de M. Michel Chaput.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Karine (Jean-François) et Maxime (Sylvain), ses petits-enfants Jean-Sébastien et François-Xavier, sa soeur et ses frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 au salon.Des dons à Alzheimer Laurentides seraient appréciés.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Hubert-Maisonneuve pour les bons soins prodigués.