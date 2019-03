Éthier ne craint pas le départ de Richard

ORLANDO | Le sport universitaire est cyclique et aucun programme n’y échappe. Il y a toutefois des départs qui sont plus difficiles à combler.

Le Rouge et Or de l’Université Laval perdra deux joueurs de concessions. Le quart-arrière Hugo Richard et l’ailier défensif Mathieu Betts ont été les pierres angulaires du parcours parfait de l’an dernier des protégés de Glen Constantin qui s’est conclu à la maison par une 10e Coupe Vanier et des acteurs de premier plan dans les succès de l’équipe tout au long de leur passage au PEPS.

Après trois titres de joueurs par excellence du RSEQ et deux de la Coupe Vanier, Richard a terminé son parcours universitaire et a signé une entente avec les Alouettes de Montréal. Premier joueur dans l’histoire à remporter le trophée J.P. Metras décerné au meilleur joueur de ligne au pays trois années de suite et invité au East West Shrine Game où il a laissé une favorable impression, Betts frappe à la porte des pros même s’il est en théorie admissible à un retour dans les rangs universitaires pour une 5e saison. Les deux prochains mois dicteront où il poursuivra sa carrière.

Transition

« Je n’appréhende pas du tout le départ de Hugo, affirme le coordonnateur offensif Justin Éthier. Je suis excité. Ce fut le fun de travailler cinq ans avec Hugo, mais on passe à autre chose. C’est excitant de vivre une transition surtout que nous avons un bon groupe pour entourer Sam (Samuel Chénard). À toutes les positions, il y a plusieurs bons joueurs pour l’épauler. »

« Notre ligne offensive a le potentiel pour être au niveau de celle des Charles Vaillancourt, Philippe Gagnon, Karl Lavoie, Danny Groulx, Jean-Simon Roy et Jason Lauzon-Séguin, de poursuivre Éthier. Ils n’ont encore rien prouvé au niveau des performances, mais le potentiel est là. On retrouve également cette maturité et cette stabilité au niveau des porteurs de ballon et des receveurs. »

Éthier est d’avis que le camp de printemps qui a pris son envol samedi à Orlando est important pour Chénard. « On ne commencera pas à s’inquiéter si Samuel connaît une mauvaise pratique parce que l’évaluation va aller au-delà des performances. Il doit prendre les rênes de l’offensive et prendre plus de place dans le groupe. »

Leadership

Marc Fortier abonde dans le même sens. « C’est inquiétant de voir partir Mathieu, mais c’est aussi excitant en même temps, a résumé le coordonnateur défensif. Le football universitaire est cyclique et Mathieu a connu un bon cycle. Ça va être excitant de voir aller Mathieu à l’autre niveau et d’autres joueurs auront l’occasion de se mettre en valeur avec nous. »

« Parce que Mathieu réussissait plusieurs gros jeux à chaque match, il faudra se trouver une autre identité en défensive, d’ajouter Fortier. Il y a aussi son leadership qu’il faudra remplacer. Un joueur comme Adam Auclair est toutefois rendu là à assumer plus de leadership. Des gars comme Kean Harelimana et Nicolas Viens sont deux autres qui sont en mesure d’influencer leurs coéquipiers de belle façon. Ils font déjà sentir leur présence tout comme Émile Chênevert. »

Des vétérans avec une longueur d’avance

En plus de ses deux joueurs de concessions, le Rouge et Or a perdu cinq autres partants de la dernière édition si on considère que le garde Samuel Thomassin fera fort probablement le saut dans les rangs professionnels.

Du nombre, la ligne tertiaire compte deux départs avec le maraudeur Kevin McGee et le demi défensif Gabriel Ouellet.

« Comme maraudeur, Vincent Lévesque est notre gars de confiance et il possède une longueur d’avance, mais il va voir de l’action principalement à une autre position en Floride, a expliqué le coordonnateur défensif Marc Fortier. On veut le sortir de sa zone de confort et offrir aux jeunes l’opportunité de montrer ce qu’ils peuvent faire. On doit former un réserviste pour le futur et ce dernier a besoin d’un gros volume. »

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

La recrue Félix Petit verra donc beaucoup d’action tout comme Didier Lacombe qui évoluait comme demi de coin. Alexandre Lebreton pourrait aussi voir de l’action, lui qui a été utilisé comme maraudeur à sa première saison universitaire.

La situation est semblable pour le successeur de Ouellet. Maxym Lavallée a frappé en relève l’an dernier quand Ouellet s’est blessé à une cheville. « Parce que Max a prouvé qu’il peut faire le travail l’an dernier, on a confiance en lui et il possède une longueur d’avance, mais c’est toujours à recommencer. Il doit se prouver à chaque jour. »

Le Français Souleymane Karamoko verra de l’action du côté court et long, position où il évoluait l’an dernier.

Léger entraînement

Le Rouge et Or a tenu un léger entraînement samedi en fin d’après-midi. Opérés pendant la saison morte, les demis défensifs Laurence Poirier-Viens (épaule), Louis-Philippe St-Amant (genou), le bloqueur Nicolas Thibodeau (hanche) et le botteur David Côté (hanche) ont fait le voyage, mais ils ne pourront pas pratiquer. Quant au demi inséré Mathieu Robitaille, il est ennuyé par une fracture de stress à un pied subie cet hiver et il fera aussi partie du beach club

Mathieu Betts et Samuel Thomassin sont demeurés à Québec afin de peaufiner leur préparation pour leur proday du 11 mars.