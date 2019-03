GALARDO, Robert



De L'Assomption, le 25 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Galardo.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Denise Claveau, ses frères Jean-Claude (Sylvie), Yvon, Réjean (Carolle), sa soeur Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs: Antonio, Rollande, Gabriel, Sylvie et Jean-Guy, ses neveux et nièces Lise, Martin, Sébastien et Julie, ainsi que parents et amis.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.La famille tient à remercier l'équipe d'hématologie et le personnel du 5e A et B de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leurs bons soins.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars de 11h à 17h, suivi des funérailles à 17h en la chapelle du complexe funéraire