BRETON (née ROY), Noëlla



À Lasalle, le 24 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Noëlla Roy, épouse de feu M. Jean-Luc Breton.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lorraine), feu Nicole (Robert), Daniel (Danielle), Michel (Hayley), Manon et Martin (Caroline), ses 17 petits-enfants, ses 11 arrière-petits-enfants, son frère Michel (Gisèle), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 10 mars à compter de 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h, en la chapelle du complexe.Ses enfants tiennent à remercier le personnel des Résidences Floralies de Lasalle, particulièrement le 3e étage, pour les bons soins prodigués à Noëlla.En sa mémoire, un don à Alzheimer Montréal serait grandement apprécié.