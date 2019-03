BEAUDOIN, Yolande



Au CHSLD, à Montréal le 12 février 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Yolande Beaudoin, épouse de feu Jean-Paul Leclerc et maman de feu Jacques.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Renée) et Francine (François), ses 5 petits-enfants: Jean-Luc, Patrick, Benoît, Arianne et Rosalyne, ses arrière-petits-enfants: Jean-Philippe, Joanie et Victor, sa soeur Véronique, sa belle-soeur Clémence, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 9 mars 2019 de 11h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.