Impact: une séquence éreintante

SAN JOSE | L’Impact a amorcé samedi soir un marathon de rencontres à l’étranger qui ne prendra réellement fin que le 28 avril.

D’ici là, le Bleu-blanc-noir va disputer ses six premiers matchs sur des pelouses adverses avant de finalement renouer avec le Stade Saputo et ses partisans, le 13 avril. Puis il repartira pour deux autres matchs en déplacement avant de retrouver un horaire plus normal.

Ça fait beaucoup d’heures dans le ciel, de nuits à l’hôtel et de repas au restaurant pour bien amorcer une saison éreintante.

Huit matchs sur neuf à l’étranger, c’est pratiquement la moitié des matchs sur la route pour l’ensemble de la saison condensée en moins de deux mois.

Désavantage

Évidemment, il y aura un retour du balancier et l’Impact jouera beaucoup à domicile dans la seconde moitié de la saison, mais ce n’est quand même pas ce que souhaite Rémi Garde.

« C’est un désavantage parce qu’on a beau se dire qu’on aura beaucoup de matchs à domicile en fin de saison, mais je pense que c’est un déséquilibre pour la ligue. »

Garde a été habitué à un calendrier équilibré tout au long de sa carrière en Europe. Une telle situation n’est donc pas anecdotique pour lui.

« En cas d’échec, il faut se dire que ces échecs, on aurait pu les répartir différemment. »

Et la saison dernière lui donne raison. En 2018, l’équipe a joué six de ses huit premiers matchs à l’étranger et n’a pu faire mieux qu’une victoire et cinq revers. En fin de compte, l’équipe a joué huit de ses 13 premiers matchs en déplacement et n’a récolté que trois victoires, soit neuf petits points.

Sachant que le Bleu-blanc-noir n’a raté les séries éliminatoires que par quatre points, on se demande si la situation n’aurait pas été différente si le calendrier avait été mieux réparti.

Déficit de confiance

Le principal défi dans ce genre de séquence, c’est de ne pas perdre confiance si le train déraille tôt dans la saison dans une ligue réputée pour mener la vie dure aux équipes visiteuses.

« C’est un désavantage du point de vue de la confiance parce que gagner des matchs, ça demande beaucoup de confiance et on sait que gagner à l’extérieur, c’est plus difficile.

« Ça diminue vos chances de créer des conditions de confiance à l’intérieur de votre équipe puisque c’est plus difficile de gagner. »

Pour Nacho Piatti, tout est une question d’avoir le bon état d’esprit, peu importe comment se présentent les choses.

« C’est dans la tête, il faut faire comme si on jouait à la maison. Il faut croire qu’on peut gagner à l’extérieur. »

Les blessures

Il y aussi les variations de température qui sont difficiles à gérer en début de saison. La blessure subie par Zakaria Diallo à quelques jours du premier match, l’an passé, nous l’a cruellement rappelé. Diallo avait subi une rupture du tendon d’Achille, ce qui avait foutu sa saison à l’eau.

« On a analysé ce qui s’est passé l’an dernier, a expliqué Garde. On s’était entraîné en Floride avec des températures estivales et on est arrivés à Montréal dans des températures négatives avec un terrain synthétique qui était très dur.

« Je ne peux pas affirmer que c’est la seule cause de la blessure de Zakaria, mais c’était plutôt propice à ce genre de malheur. »

Et il y a les voyages qui finissent par être lourds à porter parce qu’ils s’étirent et qu’ils reviennent vite.

« C’est plus usant parce que les gars passent encore moins de temps à la maison où on trouve souvent du réconfort et où on se change les idées », souligne Garde.

« Le plus dur, pour des gars comme moi, qui ont une famille à la maison, c’est d’être parti longtemps et d’être loin de la famille », confirme Evan Bush.

« C’est bien de sortir de sa routine, mais le plaisir d’avoir une vie en dehors du soccer finit par nous manquer. »

Il peut y avoir du positif

Si un début de saison avec autant de rencontres à l’étranger peut sembler problématique sur le terrain, il peut aussi l’être dans les bureaux d’un club.

Imaginez. L’Impact disputait son tout premier match de la saison samedi soir et ne fera ses débuts au Stade Saputo que le 13 avril prochain. Et il faudra attendre au 28 avril pour voir un second match à l’angle de la rue Sherbrooke et du boulevard Viau.

Pourtant, le nouveau président, Kevin Gilmore, ne parlait pas d’embûche quand on l’a rencontré à St. Petersburg, le mois dernier.

Et c’est surtout vrai si l’équipe connaît un bon début de saison qui peut permettre de susciter l’engouement des amateurs de sport.

« On peut le voir comme un défi ou une opportunité d’aller sur la route et de créer beaucoup d’enthousiasme autour de l’équipe en gagnant des matchs sur la route et arriver au Stade Saputo pour notre premier match en avril avec une fiche impressionnante. »

Expérience diminuée

Cette année, c’est la première fois que l’Impact ne disputera pas au moins un match au Stade olympique en début de saison. C’est ce qui explique les débuts locaux aussi tardifs.

Et pour Gilmore, jouer au Big O n’est pas une solution avantageuse pour le club.

« Il y a plusieurs façons de regarder ça. À court terme, est-ce que le Stade olympique est une solution ? Le seul problème, c’est que l’expérience est différente quand il y a 25 000 personnes que lorsqu’il est plein. »

Et il n’a pas tort. Lorsqu’il est rempli au maximum de sa capacité, le Stade olympique offre une ambiance du tonnerre, mais quand il est à moitié plein, on a plutôt l’impression qu’il est à moitié vide avec une ambiance dissipée par son côté caverneux.

La donne pourrait toutefois changer quand le plan de rénovation du vétuste stade sera connu, puisqu’il subira une cure de jeunesse en vue de la présentation possible de matchs de la Coupe du monde de soccer, en 2026.

Investissements

Selon ce qu’on sait, le Bleu-blanc-noir a eu un passe-droit de la part de la ligue afin de jouer son premier match à domicile aussi tard cette saison et une solution devra être trouvée dès l’année prochaine.

L’option la plus logique serait d’adapter le Stade Saputo pour l’hiver en y installant un système de chauffage sous sa surface gazonnée et en effectuant des améliorations pour la clientèle, du côté de la plomberie notamment.

« À long terme, on regarde l’hivernisation du stade pour permettre des matchs au mois de mars comme Toronto et d’autres marchés ont, mais ce n’est pas du tout le même climat qu’à Toronto. »

Mais Gilmore est réticent à privilégier des investissements dans l’immédiat parce que l’équipe et la Ville de Montréal n’ont pas encore réglé le différend qui les oppose relativement aux impôts fonciers.

« Les investissements dans le Stade Saputo représentent un enjeu en ce moment à cause de la situation concernant les taxes municipales.

« Étant donné que Joey [Saputo] est prêt à faire des investissements majeurs dans le Stade, je crois que tout le monde devrait s’asseoir pour régler ça, c’est important pour le quartier olympique et pour Montréal. »

Difficile de jouer à l’étranger

Ce n’est pas facile d’amorcer la saison avec une série de matchs à l’étranger, comme le démontrent les dernières saisons de l’Impact

2018

♦ Fiche : 1-5-0

Six des huit premiers matchs à l’étranger

2017

♦ Fiche : 0-2-3

Cinq des sept premiers matchs à l’étranger

2016

♦ Fiche : 2-2-0

Quatre des six premiers matchs à l’étranger

2015

♦ Fiche : 0-2-1

Trois des quatre premiers matchs à l’étranger

Ailleurs dans la MLS

Il n’y a pas que pour l’Impact que ces débuts de saison dans les valises sont difficiles. Il y a d’autres exemples dans la ligue. On n’a qu’à penser au Minnesota, qui a un printemps tardif comme à Montréal, ou à D.C. United, qui attendait que le tout nouveau Audi Field soit prêt, l’an passé.

2018

♦ Fiche : 1-7-4

D.C. United

12 des 14 premiers matchs à l’étranger

2018

♦ Fiche : 1-4-0

Minnesota

Cinq des sept premiers matchs à l’étranger

2017

♦ Fiche : 0-3-2