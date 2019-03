La députée libérale fédérale Celina Caesar-Chavannes ne sera pas candidate aux élections d'octobre

WHITBY, Ontario - La députée libérale fédérale de Whitby, en Ontario, Celina Caesar-Chavannes, a annoncé samedi qu’elle ne sera pas candidate lors des élections générales du mois d’octobre prochain.

Elle avait tenté sa chance pour devenir députée à la Chambre des communes lors d’une partielle en 2014, mais avait été défaite. Elle a été élue lors de sa deuxième tentative en octobre 2015 lors des élections générales qui ont porté l’équipe de Justin Trudeau au pouvoir.

Mme Caesar-Chavannes a fait son annonce, samedi, sur les médias sociaux.

«Après de nombreuses conversations avec ma famille, des prières et de la réflexion, j'ai pris la décision de ne pas me représenter en octobre, a expliqué la députée dans un message vu sur Twitter et Facebook. Le 12 février, j’ai informé le whip et le premier ministre de ma décision de ne pas me représenter. Ce fut un honneur de servir les gens de Whitby et je tiens à vous remercier de votre confiance. En fait, je tiens à remercier les Canadiens de partout au pays pour leur soutien et leur gentillesse.»

Dans son message, elle a précisé que sa décision n’a rien à voir avec le témoignage de l’ancienne ministre de la Justice et ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould, et tout ce qui a été dit depuis le début de l’affaire SNC-Lavalin qui secoue le gouvernement.

«Compte tenu de tout ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines, il est important pour moi de préciser que ma décision n'est pas liée à la situation ni au témoignage de [...] Jody Wilson-Raybould, a expliqué Mme Caesar-Chavannes. J'ai beaucoup de respect pour Mme Wilson-Raybould et cela ne changera jamais. Les facteurs qui ont influencé cette décision ont commencé bien avant le 12 février.»

La députée a souligné que sa décision est «une décision personnelle, basée sur un certain nombre de facteurs».