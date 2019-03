La Floride de l’homme d’affaires Luc Durivage

Ses premiers souvenirs de la Floride remontent aux années 70. Son père Claude Durivage, l’homme derrière le succès de la boulangerie Durivage, fondée par son père Alphonse en 1912, avait fait l’acquisition de deux petits condos au nord de Miami.

« J’étais dans la vingtaine et j’en profitais pour visiter mes parents, ou alors j’empruntais leur condo entre deux sessions à l’université », dit Luc Durivage qui fut longtemps le directeur général de la boulangerie Durivage et directeur de Multi-Marques avant que l’entreprise ne soit vendue en 2001.

Un monde à part

À la naissance de son fils, Luc qui s’active aujourd’hui dans le redressement d’entreprises et dans l’immobilier, a troqué la Floride pour le Mexique et la République dominicaine. Ce n’est que beaucoup plus tard, quand ses deux frères et l’une de ses sœurs ont fait l’achat de résidences en Floride qu’il a décidé à son tour, d’acquérir en bord de mer, un condo à Pompano Beach. « Mes séjours ici me permettent de côtoyer ma famille et de nombreux amis que j’ai peu l’occasion de fréquenter au Québec » ajoute l’homme d’affaires de 67 ans.

S’il apprécie la chaleur et les palmiers, il se dit toujours fasciné par l’opulence omniprésente dans la Floride qu’il connaît : « Il y a des Ferrari à tous les coins de rue ou presque, et des yachts plus impressionnants les uns que les autres. Mon père était un homme très simple. Il n’a jamais eu une plus grosse voiture qu’une Cadillac, et n’a jamais arboré une Rolex au poignet. Ce sont les valeurs qu’il nous a inculquées. Chaque fois que je viens ici, je réalise à quel point, à certains endroits, la Floride est un monde à part...

Blue Jeans Blue

Si l’envie de manger une pizza exceptionnelle soudainement vous assaille, le Blue Jeans Blue est LA place à Fort Lauderdale. De plus, tous les jours, on y présente deux sessions de musique blues/ jazz en fin d’après-midi et en soirée. L’ambiance est très agréable, les copropriétaires Denise et Diane, des jumelles identiques et anciennement barmaids du même établissement, sont extrêmement sympathiques. Il y a même un petit espace entre les tables et la scène, pour se déhancher un peu. La clientèle est composée surtout d’amoureux de musique de plus de 50 ans et les représentations sont gratuites sauf les vendredi et samedi à 21 heures, où des frais d’admission de 5 $ sont exigés.

Gug Underwater

À Lauderdale-By-The-Sea, il faut absolument voir la galerie Gug Underwater du photographe Christopher Guglielmo qui photographie la faune marine de manière extraordinaire. L’artiste et plongeur émérite a visité les mers de par le monde pour nous présenter des clichés saisissants : tortues de mer, lamantins, poissons tropicaux, etc. Les formats sont immenses et pourraient agrémenter les murs d’une résidence de façon spectaculaire. J’ai des toiles qui décorent chacune de mes maisons, mais je me promets un jour, de me laisser tenter par les œuvres de ce photographe unique.

Blue Martini Lounge

Le Blue Martini Lounge est parfait pour faire la fête ! Il y a plusieurs Blue Martini lounges en Floride et même un à Vegas. Celui que je fréquente est sur Sunrise, à côté du Galleria Shopping Mall de Fort Lauderdale. Tous les soirs, un DJ et d’excellents groupes font danser les amateurs heureux de se défouler. Il se peut que vous préfériez à ces soirées endiablées une ambiance plus tranquille alors, le bar extérieur fera l’affaire pour un agréable 5 à 7. Leur choix de martinis est à tomber par terre !

Taverna Kyma

C’est mon frère Jean qui réside à Boynton Beach qui m’a fait découvrir ce restaurant grec. On y va souvent en famille puisque j’ai deux frères et une sœur installés, eux aussi en Floride. Les recettes traditionnelles grecques sont délicieuses et en plus, le gérant Peter, originaire de Montréal, se fait un plaisir d’accueillir les Québécois en français !

Euro Bread & Cafe

Les baguettes de qualité sont une denrée rare en Floride. En bon fils de boulanger que je suis, voici les endroits où on peut se procurer du vrai bon pain ! D’abord nous, les Durivage, considérons que les baguettes de la boulangerie Au Pain Doré constituent le meilleur pain français de type commercial au Québec. Et bonne nouvelle, on peut en trouver dans quelques boulangeries de Floride comme le Euro Bread & Cafe à Davie ainsi qu’au Rendez-Vous Bakery à Aventura. Et que dire de l’excellent pain du French Bakery & Cafe à Delray Beach, une boulangerie artisanale.

Euro Bread & Cafe (6847 Stirling Rd, Davie)

lerendezvousbakery.com

the-french-barkery.com

