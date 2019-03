La maladie mentale n’est pas l’essence d’une personne

Toute ma vie, j’ai eu l’impression d’avoir des conflits avec tout le monde. Je me faisais des amies et elles finissaient par me laisser tomber. Dans ma famille, c’était pareil. J’étais celle par qui les problèmes arrivaient. Aussi loin que je me souvienne, ma mère qui me surprotégeait s’est toujours battue pour défendre ma cause et refusait qu’on me discrimine pour mon caractère.

Devenue adulte, mes problèmes se sont transposés dans mon milieu de travail et mon couple. Ça venait par vagues. Tout était calme, même triste pendant un bout de temps, puis d’un coup, c’était comme si j’explosais de l’intérieur. J’avais des sautes d’humeur et je faisais des folies que je n’ose même pas étaler ici.

J’ai perdu plusieurs emplois à cause de ça, même si dans le fond, on m’engageait souvent pour cet aspect bulldozer que j’avais et qui me faisait abattre plus de boulot que n’importe qui d’autre et atteindre des objectifs inatteignables pour la plupart.

Mon conjoint a fini par me quitter, tellement il n’en pouvait plus de vivre avec une bombe à retardement comme moi. Heureusement qu’il avait accepté la garde partagée pour nos deux enfants, car je ne m’en serais jamais sortie toute seule. Surtout à cause de mon gars qui avait un caractère cyclothymique comme le mien. Alors quand on éclatait ensemble, ça pétait de tous bords tous côtés.

Comme ma mère le faisait pour moi, je le défendais bec et ongles à l’école, jusqu’à ce que la direction m’oblige à le faire évaluer en psychiatrie à l’âge de 14 ans. Quel choc quand on m’a appris qu’il était affecté par un trouble de l’humeur et qu’il fallait agir pour réduire l’impact futur de la maladie sur sa vie. Mais comme je refuse que mon enfant soit médicamenté, je me suis rabattue sur la proposition qu’on m’a faite de lui faire suivre une psychothérapie, même si ça me faisait peur.

Mais le plus déstabilisant dans tout ça, c’est que je réalise que ce dont souffre mon fils, c’est ce dont j’ai toujours souffert moi-même sans le savoir. J’ai pris rendez-vous pour une évaluation de ma personne et on en est arrivé à la même conclusion.

Comment éviter à mon fils tous les échecs et toutes les difficultés de parcours que j’ai moi-même connus ? Je ne voudrais tellement pas qu’il souffre du rejet dont j’ai souffert. Les jeunes sont tellement méchants entre eux, quoi faire pour qu’il soit accepté malgré tout ? N’est-ce pas une maladie comme une autre que la maladie mentale ?

Une mère soulagée mais inquiète

Votre dernière question est juste : la maladie mentale est une maladie comme une autre, mais elle est malheureusement encore si méconnue que la peur qu’elle engendre lui donne un statut particulier qui ne devrait pas être.

Mes lectures m’ont appris que le trouble bipolaire à début précoce, comme c’est le cas de votre fils, est encore sous-diagnostiqué. Et c’est fort dommage, car il est aujourd’hui reconnu que ce trouble chronique peut-être le trouble le plus fréquent chez les jeunes.

Il semblerait que dans un cas de bipolarité « ... intervenir jeune prévient l’embrasement du cerveau. » C’est donc, malgré les apparences, une bonne chose pour votre fils que ce qui lui arrive. De plus, on dit que la bipolarité juvénile est souvent « ... un croisement entre une disposition génétique et un environnement source de stress régulier qui pourrait précipiter l’apparition du trouble. »

La psychothérapie qu’on vous a proposée semble avoir fait ses preuves chez plusieurs jeunes selon les spécialistes. Ce qui ne devrait pas vous retenir de travailler aussi avec lui sur l’environnement qui lui est source de stress. Faites aussi équipe avec votre enfant pour faire savoir alentour que cette maladie n’est qu’un aspect de vos personnalités, et que tout le reste de ce qui vous caractérise concourt à faire de vous un être complet.