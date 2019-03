Le méchant M dans «Le monstre»: «J'en ai fait des cauchemars» - Mehdi Meskar

Inconnu au Québec, l'acteur Mehdi Meskar ne passera pas inaperçu, puisqu'il tient le rôle d'un homme séducteur, manipulateur et violent dans l'adaptation télévisée du livre Le monstre, d'Ingrid Falaise. Voyant là un défi de taille à relever, le jeune homme de 23 ans tient avant tout à illustrer et à dénoncer la violence conjugale. Rencontre avec un artiste engagé, au parcours particulier.

Né en Italie au sein d’une famille marocaine, Mehdi Meskar peut se vanter d’avoir eu un cheminement artistique hors du commun. Après avoir passé une bonne partie de sa vie à Trévise, ville située non loin de Venise, en Italie, Mehdi a environ 15 ans lorsqu’il suit sa famille à Paris. C’est là qu’il fait ses débuts comme comédien.

«En 2012, j’ai développé ma passion pour le théâtre et j’ai joué dans un premier film français intitulé ¨Dans la maison¨, du réalisateur François Ozon. Depuis ce temps, j’ai tourné des films en Italie, en France, en Hollande et en Allemagne. Je parle français, anglais, arabe et italien. Je me débrouille aussi en allemand. Je dirais que c’est surtout au cours des deux ou trois dernières années que ma carrière a vraiment commencé à prendre forme.»

Un coup du destin

L’acteur était toutefois loin de se douter qu’il jouerait un jour dans une série québécoise. «Je tournais une série française à Lyon lorsque mon agent m’a dit qu’un réalisateur québécois était à la recherche d’un jeune acteur qui me correspondait physiquement. J’ai lu le descriptif du personnage et je me suis dit que c’était le type de rôle qui n’arrive qu’une fois dans une vie. En tant qu’acteur, c’est un grand défi de jouer une personne aussi complexe. J’ai passé mon audition par Skype et j’ai aussitôt décroché le rôle.»

C’est ainsi que Mehdi Meskar en est venu à passer plus de deux mois au Québec. «J’habite à Paris et je suis venu au Québec uniquement pour les tournages. J’ai profité de l’automne pour aller me promener hors de la ville pour voir les couleurs changeantes et les lacs des environs. J’ai beaucoup aimé mon séjour chez vous. De plus, je suis fasciné par les réalisateurs québécois tels que Xavier Dolan, Denis Villeneuve et Jean-Marc Vallée.»

Par ailleurs, l’acteur se dit choyé d’avoir pu tourner deux semaines dans un pays du Maghreb dans le cadre de ce projet.

Dans la peau de M

Dans la série «Le monstre», adaptée à la télévision par l’auteure Chantal Cadieux, Mehdi Meskar joue le méchant M, le conjoint de Sophie (Rose-Marie Perreault). On le verra se transformer, de prince charmant à bourreau, au fil des six épisodes de cette minisérie.

«Au départ, j’étais excité à l’idée de tenir ce rôle, mais rapidement la peur s’est installée, car il fallait que je vive deux mois avec ce gars-là en moi. La première semaine de tournage, j’en ai fait des cauchemars et j’ai réalisé à quel point ça allait être intense. Mon personnage, comme tous les autres M dans le monde, a besoin de pouvoir et de contrôle. Il a besoin que les autres se sentent inférieurs à lui. M n’est toutefois pas un gars religieux; il utilise plutôt sa religion pour arriver à ses fins. Je veux que les gens réalisent qu’on peut facilement tomber amoureux d’un homme tel que lui, car M n’est pas qu’un méchant, il est aussi un séducteur. Il a en lui cette nuance de gris.»

De plus, Mehdi Meskar tient à dénoncer, à travers son travail, les relations abusives. «En jouant M, je deviens le vecteur d’un message plus grand que moi qui est celui d’Ingrid, qui vise à faire la prévention de la violence conjugale. On porte ensemble ce message et c’est avant tout ce qui a animé mon travail», conclut le sympathique jeune homme.

La minisérie «Le monstre» est disponible sur l’Extra de Tou.tv.