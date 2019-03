Le week-end culturel de Sébastien Benoît

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Je viens de lire l’autobiographie de Phil Collins, Not dead yet. J’adore lire les biographies et celle-ci est particulièrement intéressante. On y apprend beaucoup de choses. Déjà, très jeune, il a baigné dans le domaine de la publicité et dans les comédies musicales, sa mère étant directrice de casting, ce qui l’a mené enfant, sur les planches à Londres avant de s’orienter vers la musique. On évoque son passage avec Genesis qui a marqué sa carrière et les problèmes avec ses femmes. Il a aussi eu des problèmes avec l’alcool et d’importants problèmes de santé notamment, avec son dos qui l’empêche désormais de jouer de la batterie. D’ailleurs, je l’ai vu en spectacle l’automne dernier au Centre Bell et en raison de ses problèmes majeurs au dos, il a dû faire son spectacle assis. C’était très touchant ! Son livre révèle tout ce parcours fascinant. C’est pour moi un gros coup de cœur !

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie

Le film dont on parle encore à la maison avec mon fils de 10 ans, c’est La course des tuques qui est présentement à l’affiche. J’ai eu un énorme plaisir à le voir. Étant parrain du Festival international du film pour enfants de Montréal, je souhaite que tous les parents puissent avoir autant de plaisir que moi à visionner des films avec leurs enfants. C’est un très bon film pour toute la famille avec une superbe trame sonore. On y entend la musique d’Alex Nevsky et de Garou. C’est à voir !

Quel est le spectacle qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

Celui d’Alexandre Barrette, qui est mon collègue de travail que j’apprécie beaucoup. Son spectacle d’humour, Semi-croquant, que j’ai déjà vu deux fois lors de son rodage et dont la première a eu lieu le 25 février dernier est excellent. J’ai vu ses deux précédents spectacles et celui-ci est son meilleur. Il a un petit côté corrosif, c’est vraiment un spectacle que j’ai beaucoup aimé et que je recommande. Il vient d’amorcer une tournée.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

Je suis assidûment sur NBC la série This is us. C’est extraordinaire ! Je ne manque pas une semaine. La trame narrative en lien avec l’adoption est très touchante, il faut s’armer d’une boîte de papiers-mouchoirs. Les sauts dans le temps sont aussi très habiles et le jeu des acteurs est extraordinaire. Dans la troisième saison, on réalise que tout n’est pas toujours parfait dans cette famille tissée serrée, il y a certaines failles.

Quelles sont vos découvertes musicales ?

Photo courtoisie

J’ai récemment téléchargé le nouvel album, Beaucoup de plaisir, du groupe Les Trois Accords sorti en novembre dernier. Je fredonne depuis des mois leur chanson Corinne. C’est de la musique entraînante qui me fait sourire. Par ailleurs, j’attends avec impatience du nouveau matériel de la chanteuse Charlotte Cardin.

On suit Sébastien Benoît