Lune de miel nudiste pour Katy Perry et Orlando Bloom

Katy Perry et Orlando Bloom préparent une lune de miel où ils pourront s'adonner au nudisme. La chanteuse américaine a annoncé les fiançailles du couple sur Instagram le jour de la Saint-Valentin avec un cliché dans lequel elle dévoile une bague en forme de fleur d'une valeur de plus de 5 millions de dollars, avec un diamant ovale rose entouré de huit diamants blancs.

Et en plus d’organiser un mariage qui «reflétera leurs personnalités fun et uniques», Orlando Bloom, qui a été pris en photo en train du faire du paddleboard complètement nu, serait également désireux de trouver un endroit isolé pour une lune de miel où il pourrait pratiquer le nudisme.

«Ils rêvent de louer un endroit vraiment isolé, où ils pourront rester nus tout le temps, a déclaré une source au magazine britannique Heat. Orlando veut qu’ils soient en harmonie avec la nature et qu’ils libèrent leur côté esprit libre.»

La source a ajouté que Katy Perry, quant à elle, était préoccupée par les regards indiscrets, mais qu'elle était prête à le faire s'ils trouvaient un lieu suffisamment éloigné de toute civilisation.

Le couple, ensemble depuis janvier 2016, serait en train de préparer un somptueux mariage et envisageraient de le célébrer dans un endroit incroyable. Ils envisageraient de le fêter au Magic Castle, un club privé pour les magiciens, à la Villa Getty à Los Angeles et même à Disneyland.

«Ils veulent qu'il soit énorme, à leur image, a poursuivi la source. Il y aura des artistes, dont l'ami magicien d'Orlando, David Blaine. Katy veut que la sensation virale The Backpack Kid, alias Russell Horning, exécute sa danse à la réception, il y aura aussi des stars de RuPaul’s Drag Race.»

La chanteuse de Firework pourra également compter sur ses amis musiciens, comme la chanteuse country Kacey Musgraves, lauréate d'un Grammy Award, pour divertir leurs invités.

Rihanna, Lady Gaga, Johnny Depp et Jennifer Aniston, ainsi que les ex-conjoints du couple Miranda Kerr et John Mayer, avec qui ils restent en bons termes, devraient également être de la partie.