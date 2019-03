Meaghan Benfeito : une médaille d’argent pour ses 30 ans

La plongeuse québécoise Meaghan Benfeito peut maintenant se vanter d’avoir remporté des médailles au niveau international dans trois décennies de sa vie, elle qui a ajouté une médaille d’argent à sa collection, samedi, lors de l’épreuve du 10 mètres féminin présentée à Sagamihara, au Japon.

«C’est excitant de savoir que même à l’âge de 30 ans, je peux accéder au podium, a commenté la triple médaillée olympique, dans un communiqué transmis par Plongeon Canada. Je suis au meilleur de ma forme et je travaille très fort là-dessus.»

Sérieuse prétendante au podium dès son adolescence, Benfeito a célébré son 30e anniversaire de naissance, samedi, en totalisant 385.10 points pour s’assurer de la deuxième place de la compétition. Elle a été devancée par la Chinoise Jiaqi Zhang (393.30) tandis que Qian Ren, autre représentante de la Chine, a marqué 371.40 points pour gravir la troisième marche du podium.

«J’étais très confiante, mon entraînement se passe bien au cours des derniers mois, a déclaré Benfeito. J’étais prête à voir où j’en étais en ce début de saison. Je suis contente de ma médaille d’argent, mais maintenant je vise plus haut.»

L’Albertaine Caeli McKay, 19 ans, a pour sa part terminé cinquième en finale de la plateforme de 10m avec 328.05 points.

Vendredi, Benfeito et McKay avait remporté une médaille de bronze au 10m synchro. Dans la journée de samedi, Benfeito s’est ensuite associée à Nathan Zsombor-Murray, 15 ans, en finale du 10m synchro mixte. Ils ont marqué 305.64 points et ont pris le sixième rang.

Quatrième place pour François Imbeau-Dulac

Chez les hommes, deux Québécois ont participé à la finale du tremplin de 3m masculin. François Imbeau-Dulac, de St-Lazare, a raté le podium de peu, terminant au quatrième rang avec 433.60 points.

«Pour la première compétition internationale de l’année, j’en retire beaucoup de positif, a-t-il noté. Maintenant, je sais que c’est possible d’atteindre la finale et que je suis capable de travailler fort pour un bon pointage en finale. Je dois simplement m’assurer d’ajuster les petits détails pour la prochaine compétition.»

Philippe Gagné (424.95) a pris le sixième rang de cette même finale tandis que le Chinois Siyi Xie a remporté l’épreuve avec un impressionnant total de 548.80 points.

Dimanche, lors du dernier jour de compétition à Sagamihara, Jennifer Abel et Pamela Ware seront en action au 3m féminin. De plus, Abel et Imbeau-Dulac prendront part au 3m synchro mixte.

Abel compte déjà une médaille obtenue au Japon, ayant récolté l’argent en compagnie de Mélissa Citrini-Beaulieu au 3m synchro, vendredi.