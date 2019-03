Philip Casabon: quand le ski devient un art

Depuis quelques années, le Québécois Philip Casabon s’amuse à repousser les limites du ski en milieu urbain. Captée dans des films et des segments vidéo, sa créativité lui a valu une notoriété mondiale. Pour l’athlète de Shawinigan, la consécration est venue en janvier, lorsqu’il a été nommé skieur de l’année 2018 par le réputé magazine «FREESKIER».

Aussi connu sous le nom de «B-Dog», Casabon a été choisi parmi une kyrielle de professionnels du ski libre qui œuvrent en haute montagne, en parc à neige ou en milieu urbain. L’honneur est d’autant plus grand qu’il lui a été décerné à la suite d’un vote mené auprès de ses pairs de l’industrie.

«J’ai été très flatté car je viens d’une petite station de 300 pi. Ceux qui skient dans l’Ouest canadien ou dans les Alpes françaises ont des terrains beaucoup plus vastes et prestigieux», a indiqué l’athlète de 29 ans basé à Vallée du Parc, un centre de ski fondé par son grand-père et ses grands-oncles.

«De recevoir ce prix, c’est comme une tape dans le dos. Ça me dit que tout est possible. Les gens reconnaissent ce que je fais, même si je n’ai pas accès à de grandes stations, des hélicoptères et de grandes ressources.»

En 2018, le film «En particulier» et les prix remportés aux X-Games Real Ski, une compétition internationale de films de ski urbain, ont contribué à la renommée de Casabon. Et avec la renommée, viennent aussi les moyens.

Malgré le soutien intéressant que lui fournissent ses nombreux commanditaires, Casabon n’a pas l’intention de s’exiler. Après tout, les installations plus modestes dont il profite l’ont aidé à développer son style et sa créativité. «Je préfère rester ici et faire avec ce que j’ai.»

Sortir du cadre

Membre de l’équipe nationale de slopestyle en 2011, Casabon a opéré un tournant majeur dans sa carrière à l’approche des Jeux de Sotchi.

«Quand le sport a été admis aux Jeux olympiques, au début, c’était excitant. Ç'a apporté de nouveaux budgets et des "coachs". Les gens sont devenus de plus en plus sérieux et ça s’est professionnalisé. Ç'a changé complètement la "vibe", a expliqué Casabon.

«La FIS [Fédération internationale de ski] a pris un peu le contrôle. Dans les compétitions, c’est devenu des équipes nationales plutôt que des individus. L’aspect compétitif s’est installé; c’est devenu moins amical et chaleureux. Et c’était beaucoup plus réglementé.»

Tous ces changements ont refroidi Casabon. «Les règles ne m’ont jamais vraiment inspiré. C’est plus la liberté que je visais. Mais en fin de compte, ce mouvement-là m’a propulsé vers une autre direction, donc je suis vraiment reconnaissant.»

En 2012, il a choisi de se consacrer entièrement à la production de vidéos. «C’est ça qui m’a toujours inspiré. Pour moi, ç'a toujours été l’aspect dominant.»

L’essor des médias sociaux a été pour lui une formidable occasion de diffuser son art et de se procurer de la visibilité. «Ç'a élargi l’accès aux gens à mes vidéos. Comme je pouvais les rejoindre plus facilement, ç'a ouvert la porte à ce que je puisse opérer sans avoir à compétitionner.»

Un choix qui s’est avéré payant pour Philip Casabon dont la dernière œuvre est en lice aux X-Games Real Ski 2019. Les gagnants seront dévoilés ce lundi 4 mars lors de l’émission spéciale diffusée sur le réseau ABC.