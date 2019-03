Puissance au centre

Il y a un peu plus de deux ans, quand les Américains ont élu Donald Trump, je suis tombé sur le dos, j’ai avalé ma gomme et je me croyais sur l’acide.

Pendant la trop interminable campagne, plusieurs analystes américains disaient se méfier de l’influence venant du centre des États-Unis où la population plus rurale, moins scolarisée, plus conservatrice et même radicale pouvait surprendre.

Cette semaine, je suis retombé sur le dos, j’ai ravalé ma gomme et je suis retourné sur l’acide et ça vient du milieu des États-Unis. Kevin Stitt, le gouverneur de l’État de l’Oklahoma, a fait passer tout bonnement une loi autorisant tout citoyen de plus de 21 ans à porter ouvertement une arme et cela sans permis et sans entraînement préalable.

La nouvelle permission entrera en vigueur au mois de novembre prochain. Dans la rue, au restaurant, au centre commercial ou au pet-shop, tout le monde aura droit au gun dans la ceinture. Est-ce assez sympathique ?

C’EST ÇA QU’Y VEULENT

Le brillant gouverneur de l’Oklahoma où est survenu l’attentat le plus meurtrier des États-Unis (168 morts en 1995) après celui du 11 septembre dit avoir visité et consulté ses 77 petits comtés et c’est vraiment ce que veut la population. En passant, si ça peut rassurer, l’Oklahoma est un des États où l’on consomme le plus d’alcool dans la divine nation.

Cela porte à 16 le nombre d’États américains où tu peux avoir ton morceau dans tes poches. Toujours commode, on sait jamais...

DIGUIDI

« Extraordinaires nos nouveaux taille-haies. » (Le coiffeur de Kim Jong-un)

Suggestion de sentence à SNC-Lavalin : Défense de sortir du pays.

La reine du gyproc : Cléoplatre.

Le linge dans mes armoires adore mon humour. J’ouvre le tiroir et il est plié en deux.

Des stylistes de la mode seront consultés pour les nouveaux modèles de la F-1. On veut des courbes accentuées, le derrière plus étroit et le devant remonté.

MARDI