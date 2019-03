Quand ça vient du cœur

On ne connaît que le prénom du garçon. Anderson. Sa tante s’appelle Tammy Whitehead et quand on parcourt sa page Facebook, on découvre plein de fleurs et de beaux paysages. Avec des prises de position contre l’antisémitisme ou la discrimination.

Je ne pense pas que Facebook nous mente. Tammy est une belle personne.

La mère d’Anderson avait promis à son fils qu’il pourrait un jour rencontrer son idole Carey Price. Mais elle souffrait déjà du cancer et elle est morte avant de remplir sa promesse.

Tante Tammy a pris la relève et samedi dernier à Toronto, Anderson attendait le cœur rempli d’espoir de voir passer Carey Price à sa sortie de la patinoire.

Tammy a sorti son cellulaire au cas où...

Dieu qu’elle a bien fait !

Carey s’est arrêté pour le petit. Il a senti sa joie et sa peine immenses. Les deux en même temps. Et le long câlin qu’il a fait à l’enfant est le plus beau et le plus touchant qu’on ait jamais montré sur le web.

Parce qu’il venait du cœur. Parce que Price s’est véritablement investi dans son geste de réconfort et de tendresse. Parce que l’enfant l’a senti. Et parce que Price a pris le temps de signer un autographe sur deux bâtons de gardien, sur le mini-bâton de l’enfant et sur le chandail du Canadien qu’Anderson portait. En plus, il a posé pour une photo, mais la vidéo de tante Tammy s’arrête avant la photo...

La vidéo est toutefois assez longue pour qu’on puisse sentir qu’Anderson avait le cœur gonflé de joie et d’amour, même s’il avait des larmes dans la voix.

« C’était important »

Ce qui est encore plus grand, c’est que Carey Price a serré le garçon sur son cœur pour consoler l’enfant. Pas pour la caméra. Même si en soirée hier, plus de 5 millions de personnes avaient vu la scène sur le seul Facebook.

Il n’y avait pas de caméra officielle. Pas de journaliste. Pas de cinéaste. Juste un petit garçon et sa famille proche.

Hier matin, Carey Price a jasé quelques minutes avec mon confrère Jean-François Chaumont. Il y a un lien un peu spécial entre le journaliste et Price. Chaumont est l’auteur de Raconte-Moi Carey Price. Le tout premier de la collection. Le best-seller de la série.

« J’ai senti que c’était important d’accueillir l’enfant. Je ne l’ai pas fait pour les autres. Je l’ai fait pour lui, pour qu’il ait du bonheur. C’est la famille qui a décidé de mettre la vidéo sur Facebook », a-t-il expliqué à Chaumont.

Avant de se diriger vers le vestiaire, Price a ajouté : « Personnellement, je n’aurais pas rendu publique cette rencontre. C’était un moment pour un enfant qui avait perdu sa mère. »

De beaux êtres humains

Des moments semblables, j’en ai vu des centaines dans mes années de couverture du Canadien et de la Ligue nationale. Guy Lafleur, Guy Lapointe, Larry Robinson étaient des champions au grand cœur. Patrick Roy, Guy Carbonneau ou Pierre Turgeon ont pris la relève.

On le savait parce que les journalistes étaient présents avec les joueurs. Combien de fois ai-je vu Claude Mouton approcher une star du Canadien en tenant un enfant par la main ? Combien de fois ai-je vu Donald Beauchamp à ses premières années faire de même ?

Puis, Bob Gainey est arrivé et les joueurs ont été mis à l’abri dans des cages dorées. On ne sait plus rien d’eux à part les quelques folies que racontait Stanley25 quand le site était hot.

Mais le câlin de Carey Price le montre, les joueurs de hockey ont préservé cette vieille générosité du hockey. Un sport joué par des gars de petites villes, que ce soit au Canada, au Québec, aux États-Unis ou en Europe. Des gars au grand cœur que l’argent ne pollue pas trop.

C’est juste qu’aujourd’hui, on les cache. Et que souvent, on cache ce qu’ils sont de mieux.

Et puis, j’adore ce flamboyant paradoxe. Dans une semaine où un jeune joueur autochtone s’est fait traiter de « kawish » par un imbécile raciste, le plus célèbre d’entre tous les Autochtones a serré un petit gamin sur son cœur.

Pour le remplir de bonheur et de beaux rêves à venir.

Boucher : ajouter l’insulte à l’injure

Guy Boucher a été congédié. Il n’est pas le premier, il n’est pas le dernier. Le hockey sacrifie ses coachs.

Mais il a fallu qu’il se passe quelque chose de pas beau jeudi soir entre Boucher et Pierre Dorion. Lundi, Dorion expliquait encore que son pauvre coach n’avait pas eu la vie facile avec toutes les « ventes de feu » de cette organisation de broche à foin.

Hier, non seulement il congédiait Boucher, mais en plus, il donnait une liste de quatre éléments que son successeur devrait respecter.

Comme si Joël Quenneville ou Michel Therrien devraient répondre à Dorion : oui boss, je vais remplir tes quatre conditions.

Melnyk est viré sur le top

Les Sénateurs étaient à un but de la finale de la Coupe Stanley il y a deux ans et demi. Avec Guy Boucher derrière le banc. Depuis, Eugene Melnyk est complètement viré sur le top et Pierre Dorion pose des gestes incompréhensibles... et suicidaires.

Mais le pauvre Dorion doit composer avec un propriétaire dont les finances sont un mystère pour les meilleurs analystes et les décisions parfois complètement irrationnelles.

Ça se peut donc que Pierre Dorion ne soit que le fou du roi...

DANS LE CALEPIN

Ce sacré Bob Hartley ! Voici que son Avangard d’Omsk mène 2-0 dans sa série contre le Ak Bars (Léopard des neiges) de Kazan. Pour avoir vu jouer David Desharnais et les autres à Balachikha en octobre dernier, je sais que l’Avangard roule à fond la caisse.

Et que Bob a du plaisir...