Que personne ne bouge!

Même s’il est beaucoup moins connu que John Dillinger, Harry Pierpont n’a pas été un enfant de chœur pour autant. Cet excellent roman basé sur sa vie en témoigne.

Né au tout début du siècle dernier, Harry Pierpont, dit « Handsome Harry » parce qu’il était plutôt beau gosse, a volé sa première bagnole à l’âge de 16 ans. Et à peine trois ans plus tard, il braquait déjà épiceries, stations-service, pharmacies ou petits restos. Jamais rien de plus gros, les hold-up de banques réclamant davantage de préparation et, surtout, une équipe digne de ce nom.

À ce moment-là, Harry n’avait pas encore été présenté à John Dillinger. Ce qui se fera vers le milieu des années 1920 entre les murs de la maison de correction de Pendleton, Indiana, l’un comme l’autre ayant été condamné à plusieurs années de rétention.

Promiscuité jubilatoire

Entamant ses confessions le 16 octobre 1934, soit un jour pile-poil avant de griller sur la chaise électrique d’une prison de l’Ohio, Harry nous permettra ainsi d’entrer dans son univers, qui a essentiellement été rythmé par les évasions spectaculaires (à part la dernière !), les femmes (en particulier Mary Northern), les combines, les braquages, les retraites forcées et la violence. Contrairement à Dillinger, qui se prenait pour Douglas Fairbanks et adorait attirer l’attention des médias, Harry préférait garder profil bas. Mais comme chacun le sait, il faut toujours se méfier des apparences : c’était un leader né capable du pire chaque fois que la situation l’exigeait et dans leur célèbre petite bande de gangsters, tout le monde le savait.

Un bouquin jubilatoire aux dialogues punchés qui nous donne vraiment l’impression de côtoyer les plus grandes arsouilles de la Grande Dépression.

Frissons garantis

Oiseau de nuit

Photo courtoisie

Après le best-seller La fille sous la glace, l’écrivain slovaque Robert Bryndza a encore trouvé le moyen de nous glacer le sang. Dans ce nouveau polar, un médecin généraliste en instance de divorce sera en effet retrouvé nu dans son lit avec un sac de plastique autour de la tête et Erika Foster, qui travaille désormais à l’Homicide and Serious Crime Command de la Metropolitan Police de Londres, sera chargée de découvrir ce qui lui est arrivé. Une « distraction » qui sera tout de suite la bienvenue, car cette dernière lui permettra d’échapper à de bien mornes soirées dans un appartement à peine meublé, personne n’ayant encore remplacé son défunt mari.

Pistes multiples

À cause des vieux magazines de porno gai traînant non loin du corps, la thèse du crime homophobe sera d’abord avancée. Mais les jours passants, Erika et son équipe comprendront qu’il n’en est rien et qu’un tueur en série se promène librement dans les rues de la ville : alors que la canicule bat son plein, un second meurtre sera perpétré. Puis un troisième. Et ce coup-ci, dans l’environnement immédiat d’Erika...

Un thriller honnête qui, à défaut de révolutionner le genre, se lit comme un charme.

À lire aussi cette semaine

Si Beale Street pouvait parler

Photo courtoisie

Après avoir été adaptée au cinéma, cette émouvante histoire d’amour écrite en 1974 devrait sortir sous peu en DVD. Dans l’intervalle, on peut donc en profiter pour la lire et découvrir ce qui arrivera au jeune Fonny lorsqu’il sera injustement envoyé derrière les barreaux par un policier blanc raciste alors que Tish, celle qu’il aime, est enceinte.

Maura Murray a disparu

Photo courtoisie

Auteur de true crime – des livres dans lesquels crimes et criminels sont réels –, le journaliste James Renner s’est penché ici sur l’étrange affaire Maura Murray : le 9 février 2014, après avoir eu un accident de voiture non loin de Woodsville, New Hampshire, cette jeune étudiante en soins infirmiers a subitement disparu en attendant l’arrivée de la dépanneuse. Un mystère très intrigant qu’il tentera d’expliquer.

Biographic Bowie

Photo courtoisie

Un petit livre fort joliment illustré qui nous permet de découvrir en un clin d’œil plein de choses sur le chanteur David Bowie. L’âge où il a commencé à se maquiller, le nom de sa demi-sœur, les boutiques dont il a fouillé les poubelles pour trouver de chouettes vêtements, le nombre de cordes de sa guitare préférée, l’origine de ses produits maquillant, etc. Tout ça agrémenté de graphiques expliquant son évolution stylistique, Ziggy ou le New York qu’il a aimé.

Le guide des prénoms 2019

Photo courtoisie

Si la cigogne est sur le point de passer, ce guide, qui présente plus de 10 000 prénoms en donnant l’étymologie de chacun, pourrait être très utile : en plus de proposer prénoms classiques et prénoms originaux ou nouveaux par ordre alphabétique, il propose des listes thématiques (prénoms de fleurs, prénoms médiévaux, prénoms rétro, prénoms royaux, etc.) permettant de trouver plus facilement ce qu’on cherche pour bébé !