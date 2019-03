Québec domine la course de canots à glace de Montréal

MONTRÉAL | Le Vieux-Port de Montréal a été conquis par des canotiers de la capitale nationale qui ont complètement dominé les courses de canots à glace, samedi.

Il ne fallait pas avoir peur de l’eau, ni du froid, pour se mesurer au fleuve Saint-Laurent. Les 31 équipes réparties en quatre catégories ont tout de même complété la sixième épreuve de la Coupe des glaces, qui se terminera la semaine prochaine à Québec.

Les équipes de Québec ont par ailleurs dominé toutes les catégories du Défi canot à glace Montréal. Précisons d’emblée que 19 équipes sur les 31 étaient de la capitale nationale.

Certains vainqueurs estiment tout de même que l’entraînement peut être plus difficile à Québec qu’à Montréal en raison du climat. Par conséquent, les canotiers qui viennent de cette région sont bien préparés, car la stratégie y est plus importante.

«À Québec, avec le courant et les marées, ça fait beaucoup de relief. On peut avoir des glaces jusqu’à six pieds de haut. C’est différent comparativement à Montréal où c’est de la glace lisse et où on a rarement plus de deux pieds de relief», a dit Benjamin Blais, 41 ans, capitaine de l’équipe PMT Roy qui a terminé deuxième chez les hommes dans la catégorie Élite.

L’équipe qui a remporté l’or dans cette catégorie, avec un temps de 1 h 16, vient aussi de Québec.

«À Québec, on a un grand courant et il faut viser pour la cible. Ici, c’est moins problématique. Il y a le courant Sainte-Marie, mais ça va quand même bien, on y va à la rame. Il y a moins d’incertitudes qu’à Québec, disons», a dit Jean Anderson, 59 ans, capitaine de l’équipe Château-Frontenac-Le Soleil.

Cardio

Personne n’irait cependant jusqu’à dire que le circuit montréalais est facile.

«À Montréal, c’est plus une course d’endurance, tandis qu’à Québec, c’est plus technique», a dit Charles Bélanger de l’équipe Québecor, qui a terminé première dans la catégorie Compétition.

«C’est assez pour avoir mal partout, en fait», a dit Geneviève Desroches, de l’équipe féminine Groupe Voyages Québec qui a terminé première chez les femmes dans la catégorie Élite.

Son équipe a par ailleurs décroché l’or cinq fois jusqu’à présent dans le circuit de sept épreuves qui se conclut la semaine prochaine et est assurée de remporter l’or.