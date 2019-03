Quel avenir pour Montréal International?

Pas facile de savoir ce que l’avenir réserve à Montréal International maintenant que le gouvernement de la Coalition avenir Québec a annoncé son intention de jouer un rôle majeur dans l’attraction de nouveaux investissements au Québec. Investissement Québec devrait notamment jouer un rôle plus important dans la prospection et l’attraction de compagnies étrangères.

« Pour Montréal International, on regarde toutes les options en ce moment », a affirmé en entrevue au Journal Mathieu St-Amand, le porte-parole du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. « On [veut] utiliser le mieux possible les ressources qu’on a partout. »