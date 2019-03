Association de l’Ouest: sac à surprise

Los Angeles FC

On peut compter sur Bob Bradley pour mener son équipe de main de maître. Il compte de plus sur un bon alignement qui n’a pas de faiblesses marquées. On peut donc penser que le noir et or sera encore dans le top 3 de l’Ouest parce que c’est une équipe bien montée et bien pensée avec une solide défensive et une attaque efficace qui tourne autour de Carlos Vela.