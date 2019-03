Un amour inconditionnel

Le Canadien est dans une phase exaltante de son histoire. Je préférerais glorieuse, mais bon.

Le renouvellement de la clientèle du CH vers un public souvent né après la dernière conquête en 1993 permet à la direction de maintenir le mur en place sans trop forcer les lignes de communication. Ainsi, le grand plan dont on parle beaucoup sans toutefois ne jamais en connaître la teneur rend Marc Bergevin non imputable envers le public.

Les nouveaux fans aiment leur équipe inconditionnellement. C’est dans l’air du temps, c’est in de prôner la patience, de voir plus loin et plus grand. La coupe Stanley, c’est devenu un rêve absurde réservé aux cons. La preuve, tout le monde s’entend : « Le Canadien a pas le club pour gagner la coupe cette année. » Merci pour la certitude. Alors il va la gagner quand la coupe le Canadien ? Allô ?

Les actionnaires du club ont compris que la médiocrité de l’an dernier est impensable, car elle menace les profits calculés sur 82 matchs de saison régulière. Exit donc les cinq ans ou plus dans la cave qui ont contribué à construire les multiples conquêtes de Colorado, Chicago, Los Angeles, Detroit et Pittsburgh.

Les profits

Les patrons tiennent à leurs profits sur 82 matchs. C’est louable. Mais comprenez alors que le CH est condamné à se tenir dans le milieu du peloton, à entretenir l’espoir de séries chaque saison. Faut maintenir les ventes d’abonnements, les droits de commandites, les cotes d’écoute à la télé.

Voilà pourquoi avec un Price au sommet de son art comme lors des trois rondes de séries de 2014, une aide structurante sur le principe de la réinitialisation était souhaitable lundi dernier.

Mais à quoi bon ? Le message est bien galvaudé et les couleuvres bien avalées. Au fait, réservez-moi une place sur un char allégorique lorsque vous allez organiser une parade de la débâcle. Vous savez comme l’ont fait les partisans des Browns de Cleveland... C’est beau l’amour !

Un p’tit deux sur...

Les ailes d’un ange...

La vente des Sénateurs d’Ottawa. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu’il y a des acheteurs potentiels pour l’équipe d’Eugene Melnyk, qui ne semble plus la bienvenue nulle part et qui accumule les problèmes légaux. Tôt ou tard, il devra se résoudre à vendre. Mais à qui et dans quel but ? Si j’avais les ailes d’un ange...

Le chiffre 63

Le nombre de matchs nécessaires au Lightning pour atteindre la barre des 100 points au classement. Seul le Canadien de la dynastie des années 70 a fait mieux en 62 matchs. Tampa Bay compte 11 de ses propres choix de repêchage dans l’alignement et huit produits de la LHJMQ. On prend des notes Marc et Trevor svp ?

Coup de cœur

Salut Ti-Guy

Photo courtoisie

C’est aujourd’hui que les nombreux amis de Ti-Guy Émond vont lui rendre un dernier hommage dans l’est de Montréal. Il va manquer de place, c’est certain. Sans surprise, la journée va se terminer par une réception au Beaubien Déli. À Jean-Marc et Dany de s’assurer que l’hommage demeure respectueux.

Coup de gueule

Au chant de l’Alouette...

Photo d'archives, Martin alarie

La libération de Johnny Manziel par les Alouettes est une illustration de plus du niveau d’incompétence du patron football Kavis Reed. Au moins Patrick Boivin pourra prétendre avoir été formé à la dure lorsqu’il accédera à un rôle important dans l’organigramme des Rays-Expos de Tampa-Montréal.

3 choses que j’ai apprises

1 Inacceptable !

Photo courtoisie, LNAH

Jonathan Diaby n’est pas un ange. Il assure le spectacle sur et hors glace. Mais ce jeune homme ne mérite pas de se faire traiter de babouin et de voir ses parents harangués dans les gradins lors d’un match senior. Tout ça en plein mois de l’histoire des Noirs, au Québec. Puis faudrait croire qu’on évolue ?

2 Fournisseur

Photo d'archives, Didier Debusschère

Jimmy Huntington a 38 buts cette saison à Rimouski, trois de mieux qu’Alexis Lafrenière. Huntington s’ajoute à la liste de joueurs jamais repêchés qui aboutissent à Tampa Bay. Julien BriseBois est à la tête du meilleur club de la LNH et il aime beaucoup la LHJMQ. C’est émouvant.

3 L’insulte

Photo d'archives, Ben Pelosse

Je suis inquiet pour le futur de Guy Boucher dans la LNH, l’Europe redevenant pour lui une avenue intéressante. Mais la paire Melnyk-Dorion continue de se couvrir de ridicule. Sacrifier le coach est une chose, le faire à deux paies de la fin de son contrat est un blasphème.