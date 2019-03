Un cours de premiers soins suffit pour travailler en CPE

La pénurie de personnel dans les garderies en milieu familial subventionné et les centres de la petite enfance est criante au point où un cours de premiers soins peut parfois suffire à l’embauche de remplaçants.

« Ça arrive à l’occasion qu’on se rabatte là-dessus si on voit que la personne est débrouillarde pour des remplacements temporaires », explique la directrice générale du Regroupement des CPE des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, Élise Paradis.

Elle avoue que le Regroupement est « très hautement » préoccupé par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans les CPE et les milieux familiaux accrédités et craint que la qualité des services éducatifs offerts et du personnel déployé sur le plancher soit altérée par la révision à la baisse des critères d’embauche.