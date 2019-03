Une histoire de pee-wee qui pourrait devenir un scénario

Des jeunes pee-wee de Lanaudière sont ressortis si ragaillardis d’une visite avec des gens atteints du cancer qu’ils ont mis fin à une série de 11 défaites, en plus de remporter un tournoi en battant la meilleure équipe de leur ligue.

L’histoire pourrait savoureusement remplacer celle du populaire film de hockey des années 1990 The Mighty Ducks, dans lequel une équipe de cancres galvanisée par de bons sentiments gagne une compétition prestigieuse.

Cette fois, il s’agit de 17 joueurs des Pionniers de Lanaudière pee-wee AAA relève en fond de classement qui ont accompagné des gens atteints d’un cancer qui recevaient leurs traitements intraveineux. Les jeunes joueurs sont ressortis de cette expérience métamorphosés.

Photo courtoisie

«C’était super le fun, et on a mis du soleil dans leur journée avec plein de petites affaires», a affirmé avec entrain Sheldon Maiorano, 11 ans.

Les jeunes ont notamment servi des beignes, des muffins, des biscuits et du café, en plus de jouer aux dames et de faire des mots cachés avec les patients durant tout l’avant-midi du 28 décembre, au Centre hospitalier de Lanaudière, à Joliette.

Transformés

«Les patients nous racontaient leur vie, c’était vraiment intéressant et on aimerait y retourner, a raconté Massimo Petrut, 11 ans. Ça m’a fait réfléchir et ça me rappelle que j’ai la chance d’être en santé.»

L’entraîneur-chef Stéphane Brien a relaté que l’équipe était sur une séquence de 11 défaites lorsqu’elle a fait du bénévolat.

Photo courtoisie

Elle a par la suite gagné le tournoi d’Anjou, à Montréal, en battant en finale la meilleure formation pee-wee AAA relève du Québec.

L’Arsenal du Lac Saint-Louis avait d’ailleurs pulvérisé les Pionniers 9 à 1 plus tôt cette saison. Avant la finale, à Anjou, le club compilait une fiche de 20 victoires et aucun revers. Il avait également marqué 80 buts de plus que les Pionniers depuis le début de la campagne.

«C’était comme la suite miraculeuse de toute cette expérience à l’hôpital, quand on s’est présenté à ce tournoi, s’est enthousiasmé M. Brien. Les gars étaient plus unis, ç’a beaucoup aidé notre esprit d’équipe et ça leur a enseigné l’altruisme. »

L’entraîneur Brien a ajouté fièrement que ce n’est pas un hasard si les jeunes se sont améliorés à partir de ce moment.

«Cet événement a été le tournant de notre saison.»

Apprendre à se relever

Il a également mentionné que ses protégés ont échangé des courriels avec des malades.

«Ils savent qu’un monsieur est en rémission et qu’il reste deux traitements de chimiothérapie à un autre», a détaillé M. Brien.

Photo courtoisie

Léo Benoit, un ailier gauche de 12 ans, abonde dans le même sens que son coach.

«Cette expérience a été très bénéfique pour nous, car elle nous a permis de nous réunir, de passer du temps ensemble et d’apprendre à se relever», s’enorgueillit-il.

Une vidéo virale

Une vidéo dans laquelle on voit des joueurs des Pionniers raconter leur journée avec des patients atteints du cancer est devenue virale.

L’organisation l’a réalisée dans le cadre du concours La Coupe des bonnes actions Chevrolet. Au total, 330 équipes pee-wee à travers le Canada y étaient inscrites.

Finalistes

La vidéo est devenue virale sur YouTube la semaine dernière, générant environ 40 000 clics en une soirée. Elle a atteint 158 798 visionnements, hier.

Cette performance vaut à l’équipe de Lanaudière d’être sélectionnée parmi les trois finalistes de ce concours, avec une formation de l’Ontario et une du Nouveau-Brunswick.

«On a touché les gens, d’après moi, mais le but était d’aller rencontrer des gens malades et de faire la meilleure action possible», a dit l’entraîneur Stéphane Brien.

Résultat ce soir

Le gagnant sera connu ce soir lors du match du Canadien contre les Penguins de Pittsburgh.

L’équipe gagnante remportera 100 000 $, qu’elle donnera à la cause de son choix.

«On est nerveux parce qu’on veut avoir l’argent pour le donner à l’hôpital [de Joliette]», a promis Massimo Petrut, 11 ans.

M. Brien raconte que les gars ont sauté de joie comme s’ils avaient gagné la coupe Stanley lorsqu’ils ont su que leur action était retenue dans le top 10 du concours.