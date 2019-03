Agression armée au centre-ville de Montréal

Un homme est dans un état critique après avoir été victime d’une agression armée, dimanche matin, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Selon la police et les témoignages qu’ils ont recueillis, vers 4 h, la victime aurait frappé avec un objet deux hommes sur la rue Sainte-Catherine, proche de l’intersection avec la rue Crescent.

L’un d’eux aurait répliqué en blessant avec une arme blanche la victime au haut du corps.

À l’arrivée des services d’urgence, la victime était consciente, mais peu coopérative. Elle a été transportée à l’hôpital où son état s’est détérioré, puisqu’il est jugé critique.

Les suspects ont pris la fuite et on ne connaît pas leur identité.

L’identité de la victime n’a pas été révélée.

L’origine du conflit reste inconnue.

L’enquête de la police a forcé la fermeture de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Crescent et de la Montagne.