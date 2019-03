Bryce Harper dans la cage des frappeurs

La nouvelle acquisition des Phillies de Philadelphie, Bryce Harper, a commencé à s’élancer dans la cage des frappeurs, dimanche, et il s’attend à être prêt pour le début de la saison 2019.

Celui ayant signé un contrat de 13 ans et de 330 millions $ a eu droit à sa première séance dans le rectangle en avant-midi. Tout comme ses coéquipiers qui n’ont pas participé au match hors-concours face aux Twins du Minnesota, il a frappé des balles, en plus de réaliser des attrapés et des relais au champ extérieur.

Harper admet toutefois ressentir un peu de nervosité à l’idée d’amorcer un nouveau chapitre de sa carrière.

«Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation nouvelle, vous êtes excité, que ça concerne le baseball ou tout autre secteur professionnel», a-t-il mentionné au site MLB.com. «Il me faudra un peu de temps à m’ajuster et il en va de même pour ma famille.»

«Vous m’avez d’ailleurs entendu dire samedi que je voulais ramener un titre à D.C. [Washington]», a ajouté celui qui a commis une faute pour le moins embarrassante lors de sa conférence de presse de la veille. «C’est quelque chose que j’ai tenté de réussir au cours des sept dernières années. Donc, oui, ce sera différent.»

À quand sa première présence?

Plusieurs se demandent quand l’ancien des Nationals de Washington disputera sa première partie de la Ligue des pamplemousses. À titre de comparaison, le nouveau joueur-vedette des Padres de San Diego Manny Machado a été présenté aux médias le 22 février et a pris part à son premier match huit jours plus tard.

«Je prendrai mon temps», a-t-il déclaré, précisant avoir besoin d’environ 45 présences au bâton pour se préparer au match inaugural de la campagne. «Je ne veux rien précipiter, je serai là le 28 mars. J’essaie seulement d’y aller un jour à la fois et lorsque je serai en mesure de jouer, je le ferai. Pour mon élan, je tente de voir le plus de tirs possible dans la cage afin d’être capable de participer à des matchs.»

Matchs préparatoires

Par ailleurs, les Phillies ont livré un verdict nul de 3 à 3 aux Twins en après-midi. Le Québécois Benjamin Pelletier n’a pas été utilisé par Philadelphie.

Du côté des Blue Jays de Toronto, Rowdy Tellez et Billy McKinney ont chacun claqué un circuit dans une victoire de 5 à 2 contre les Yankees de New York.