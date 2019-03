En fin de soirée, le veilleur de nuit de l’hôtel de ville de Montréal aperçoit de la fumée dans l’édifice. Les pompiers se pressent sur les lieux. Malgré les effectifs augmentés et les quelque 20 pompes employées pour éteindre le brasier, on ne vient pas à bout des flammes. Le maire Médéric Martin ne peut que constater les ravages : l’hôtel de ville est presque entièrement détruit. On a réussi, néanmoins, à sauver les précieuses archives municipales. Le bâtiment sera bientôt reconstruit de façon presque identique, et on en profitera pour l’agrandir d’un étage.