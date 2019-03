SAN JOSE | L’Impact devait bien amorcer la saison puisqu’elle commence par six matchs à l’étranger. C’est exactement ce qu’il a fait avec cette victoire de 2 à 1 contre les Earthquakes.

«C’est crucial de tout de suite prendre trois points sur la route, a insisté Samuel Piette. On voulait aussi confirmer ce qu’on avait fait en présaison, les bonnes performances et tout le travail physique et tactique.

«C’était important pour la confiance de l’équipe de bien commencer la saison.»

Rémi Garde, qui avait la voix éraillée, a surtout parlé de l’effort collectif qui l’a impressionné.

«Je l’apprécie pour les joueurs. On n’a pas tout contrôlé, surtout en deuxième mi-temps, mais c’est une victoire que le groupe est allé chercher au fond de lui.

«J’ai mis l’accent sur l’état d’esprit individuel au service du collectif et ce soir c’était une belle démonstration.»

Épuisant

L’Impact a beaucoup souffert dans la dernière demi-heure de jeu. Il faut dire que le style pratiqué par les Quakes, qui consiste à couvrir les joueurs individuellement, est épuisant et étouffant pour l’adversaire.

«C’était un match très difficile à jouer avec leur tactique d’homme à homme, a confirmé Piette. C’était difficile de bien prendre la balle et de contrôler le jeu, il y avait toujours quelqu’un sur toi.

«C’était très difficile de trouver des espaces, c’était ça la clé d’avoir des moments brillants sur le plan individuel, c’est ça qui a fait la différence.»

N’empêche que la souffrance a rendu la victoire encore plus satisfaisante, selon Zakaria Diallo.

«La victoire est plus belle parce qu’on a beaucoup souffert en deuxième mi-temps. Ils ont poussé et je crois que si on avait mis le troisième, ça aurait été différent.

«C’est là qu’on se rend compte qu’à l’extérieur c’est vraiment difficile.»

Soulagé

Diallo a servi une passe splendide à Saphir Taïder sur le but gagnant après avoir eu une autoroute devant lui en plein milieu du terrain.

«J’ai vu que j’avais de l’espace et que San Jose était plus bas. Saphir fait un super appel aussi et ça rend les choses plus faciles», a expliqué le grand arrière français.

C’est réconfortant pour lui puisqu’il faut rappeler qu’il s’agit de son tout premier match dans la MLS parce qu’il a raté l’ensemble de la saison 2018 en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

«Ça fait vraiment du bien. Je suis revenu et aujourd’hui c’est une récompense pour mon travail et tout ce que j’ai accompli. Je suis fier de moi et j’espère que ce n’est que le début.»