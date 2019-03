Déjà 64 interventions liées au froid

Neige, pluie, verglas et grands froids: l’hiver 2019, qui s’achève dans moins de trois semaines n’aura pas été de tout repos.

Si les chutes sur les trottoirs glacés de la métropole ont tenu les paramédics occupés, les périodes de grands froids aussi. Depuis le début l’hiver, 64 interventions liées à l’exposition au froid ont été nécessaires, un chiffre qui se situe dans les normales, mais qui pourrait augmenter d’ici la fin de l’hiver.

«Effectivement, la température nous a causé quelques ennuis. C'est difficile pour les paramédics de travailler dans ces conditions, explique la porte-parole d’Urgences-Santé, Valérie Tremblay. Hypothermie, oui, on a quelques cas cet hiver, on passe de l’engelure mineure à des hypothermies sévères, effectivement».

Interventions liés à l’exposition au froid

2015-2016: 60

2016-2017: 85

2017-2018: 127

2018-2019: 64

«L’hiver n’est pas terminé, on espère qu’il y ait plus de redoux, mais effectivement la moyenne est de 80 par année», ajoute Mme Tremblay.

Comment prévenir les engelures

-S’habiller chaudement

-Protéger les extrémités en portant une tuque, de bonnes mitaines et des bottes chaudes

-Couvrir le cou avec un foulard ou une cagoule

-S’exposer le moins longtemps possible au froid

Les jeunes enfants et les personnes âgées sont plus à risque de souffrir d’engelures.

Que faire si le froid a mordu?

-Retirer les vêtements mouillés ou humides

-Se rendre dans un endroit chaud

-Plonger la partie atteinte dans de l’eau tiède

-Se couvrir d’une couverture

Si vous êtes inquiet, il est conseillé d’appeler le 811.

«Si vous voyez une personne inconsciente, si vous voyez une personne qui est [moins] habillée qui est exposée longtemps au froid, appelez immédiatement le 911. Pour les engelures un peu plus mineures, comme aux extrémités, on parle plus d'appeler le 811 pour avoir des conseils des infirmiers et infirmières et de réchauffer tranquillement les parties qui seraient gelées», conclut Valérie Tremblay.