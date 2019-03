Expérience de rêve pour un athlète de Québec

Deux ans après avoir brillé en Autriche aux Olympiques spéciaux d’hiver, Julien Cardinal-Moffet vivra une autre expérience unique en participant au volet estival de l’événement à Abou Dabi et à Dubaï, du 14 au 21 mars prochains.

Seul représentant de la région de Québec à ce rendez-vous international qui regroupera plus de 7000 athlètes de 190 pays aux Émirats arabes unis, le jeune homme de 26 ans trépigne d’impatience à l’idée de renouer avec les meilleurs athlètes vivant avec une déficience intellectuelle. Il concourra au 100 m ainsi qu’au saut en longueur avec élan.

« J’ai très hâte ! C’est toujours plaisant d’affronter des coureurs d’autres pays. Je vais bien m’amuser », lance le jeune homme de 26 ans, qui s’est qualifié à l’issue des nationaux tenus à Antigonish, en août dernier. La délégation canadienne qui s’envolera jeudi sera composée de 109 athlètes.

Ce sera la première fois dans l’histoire de ces jeux mondiaux multisports qu’autant d’athlètes et de nations défileront durant la cérémonie d’ouverture, où plus de 40 000 personnes sont attendues au stade de Zayed Sports City de la capitale. La première édition a eu lieu en 1968, à Chicago.

Un événement grandiose

« C’est très gros et ce sera toute une expérience pour lui. De plus, ça sert d’échange de cultures », observe son père, François Moffet, qui se rendra lui aussi au Moyen-Orient, en compagnie des autres membres de la famille. Sa conjointe, sa fille et lui devront cependant respecter à la lettre les coutumes du pays hôte. « On nous a envoyé une série de choses à ne pas faire, comme de ne pas regarder une femme dans les yeux. Si Julien gagne une médaille, ça pourrait être mal vu que j’aille lui faire un câlin ! »

Chaque athlète reçoit une subvention de 1000 $ d’Olympiques spéciaux Canada pour l’accompagner dans sa préparation. Le paternel a saisi la balle au bond en embauchant l’entraîneur du club d’athlétisme du Rouge et Or, Jean-Robert Morin. Chez les Moffet, on espère revivre la même euphorie que lors des Jeux d’hiver.

« On y croit, à une médaille ! J’ai vu une différence avec Jean-Robert pour Julien. Julien est très humble et ce n’est pas quelqu’un de très expressif, sauf sur le moment [de la course]. Il n’a pas trop de nervosité », explique le père.

Le sport comme tremplin

Le sport occupe une place quotidienne dans la vie de Julien Cardinal-Moffet depuis une quinzaine d’années.

« Le sport, c’est sa vie. C’est bon pour son estime et c’est bon pour son développement musculaire. Quand il a gagné sa médaille d’or en Autriche en raquette, il m’a surpris parce qu’il ne s’est pas occupé des autres coureurs derrière lui. Il était dans sa bulle », mentionne-t-il.