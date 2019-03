Le dynamique trio du monde du Journal de Montréal composé du directeur des sports, Jacques Beauchamp, du photographe André « Toto » Gingras et de Guy Émond est maintenant réuni dans un monde meilleur. Hier, les funérailles de celui qui était affectueusement surnommé le « Cerf volant » ont eu lieu dans une ambiance de fête avec des chansons et des anecdotes. Guy aurait été comblé, car sa vie était un party tous les jours. En retournant chez moi, j’étais triste. Je pensais aux nombreuses personnes qu’il a aidées dans leur carrière, soit des athlètes, des journalistes, dont moi le premier. Heureusement, Softball Québec l’a intronisé à son panthéon de la renommée. Je ne connais pas beaucoup d’entraîneurs de balle molle qui avait au sein de leur équipe des athlètes de la trempe des Serge Savard, Larry Robinson, Ken Dryden, Maurice Richard et bien d’autres. « Ti-Guy » n’avait pas la plume d’un Molière, mais il avait surtout l’amour de ses lecteurs.

Photos Mario Beauregard, Pascale Vallée

Guy Émond ne sera jamais parti, car il a sa place à tout jamais dans l’histoire du sport québécois, sans oublier qu’il est l’un des grands bâtisseurs du Journal de Montréal.

Le chanteur country, Patrick Norman, a interprété quelques chansons en guise de remerciements à Guy, qui l’a aidé à amorcer sa carrière.

Michel Bergeron est en compagnie de Réjean Houle – qui s’est fiancé dans le sous-sol de la résidence de Guy Émond –, de Danny Émond, le fils de Guy, et d’Alain Chantelois.

c

L’ancien lanceur de l’organisation des Dodgers, Pete Cianflone, est en compagnie du musicien André « Robin » Groulx et d’André Labelle, des 4 Chevaliers O’Keefe.

Mario Lirette portait fièrement un chapeau de cowboy à la mémoire de Guy Émond.

Du monde de la boxe, il y avait Paul Collette, Stephan Larouche, Danielle Bouchard, Pierre Bouchard, et le lutteur Paul Leduc.

Jeremy Filosa avec le Dr Jean-Marc Brunet, Marie-Josée Longchamps et d’André Rousseau.

Les 4 Chevaliers étaient bien représentés par l’ancien receveur, Pierre Brulé, Annie Dufresne, Jean-Marc Émond, le fils à Guy, et Renaud Lefort.

Sur la photo, on aperçoit des membres de l’équipe du Journal de Montréal, Daniel Ménard, Jean-Guy Déom, Willie Mastin et Claude Poitras.

Le célèbre conducteur, Benoit Côté, est en compagnie de Pierre Houde, Sylvie Allard et JiC