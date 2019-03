Deux légendes de la chanson française renaîtront bientôt sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal. Tout le mois, Manuel Tadros et Philippe Berghella feront vibrer la fibre nostalgique des mélomanes avec le spectacle Salut à Bécaud et Aznavour.

Le répertoire de Bécaud suit Manuel Tadros depuis un bon moment déjà. Depuis son enfance au Caire, en Égypte, jusqu’aux rues de Montréal où il est arrivé à l’âge de 10 ans, les immortels de la chanson française ont toujours collé à son quotidien.

« J’ai mis tout ça de côté quand je suis arrivé au Québec, je voulais me faire accepter par mes nouveaux amis ici qui écoutaient plus du Led Zeppelin que du Dalida [rires]. Mais la chanson française m’a rattrapé aussitôt que j’ai commencé à chanter dans les boîtes à chanson. C’est mon dada, ça ne m’a pas quitté depuis », révèle Manuel Tadros, rencontré dans les coulisses du Cabaret du Casino de Montréal, où il répétait cette semaine.

Circonstances particulières

Pour Philippe Berghella, le répertoire de Charles Aznavour est également particulièrement frais dans sa mémoire. L’an dernier, le chanteur participait au spectacle de Rita Tabbakh, Sous le ciel de Paris, où il était appelé à revisiter quelques titres de l’interprète de La Bohème.

Les attentes sont toutefois différentes aujourd’hui. Très différentes, même. Car depuis, Charles Aznavour nous a quittés à l’âge vénérable de 94 ans.

« C’est certain que les gens sont touchés différemment par ses chansons aujourd’hui, peu de temps après son décès. Alors c’est d’autant plus important de livrer la marchandise. Mais c’est aussi, et surtout, un immense honneur de faire ses chansons à ce moment-ci et pouvoir toucher les gens avec ses paroles », déclare le chanteur.

Solo et duo

Manuel Tadros et Philippe Berghella se croiseront donc bientôt, dès mercredi pour être exact, à l’instar des deux icônes qu’ils évoqueront sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal. En effet, Bécaud et Aznavour étaient eux-mêmes amis, ayant également travaillé ensemble et même partagé le micro à plusieurs reprises.

Les mélomanes pourront ainsi vibrer au son des incontournables des répertoires de deux chanteurs disparus, de La Bohème à Et maintenant, en passant par Hier encore, For me, Formidable et autres Je reviens te chercher. Certaines seront offertes en solo, d’autres en duo, tantôt en version intégrale, tantôt regroupées sous forme de medleys.

« Par plaisir »

Salut à Bécaud et Aznavour sera également l’occasion pour les fans de retrouver Manuel Tadros dans un spectacle musical. Plus habitué au théâtre et aux studios de doublage depuis plusieurs années, il avoue être plus sélectif quand vient le temps de choisir les projets qui lui demanderont de pousser la note.

« Je suis acteur à temps plein. Alors si je monte sur scène pour chanter, il faut que ce soit entièrement par plaisir. Je ne veux pas devoir me prendre la tête avec ça. Je veux m’amuser. Point », dit-il.

► Le spectacle Salut à Bécaud et Aznavour sera présenté du 6 au 28 mars au Cabaret du Casino de Montréal.