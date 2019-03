Jamie Benn: Un retour qui fait du bien aux Stars

Au cœur de la bataille pour une place en séries dans l’Association de l’Ouest, les Stars de Dallas étaient heureux de compter samedi sur le retour de leur capitaine Jamie Benn, et pour cause.

Ayant raté les deux parties précédentes en raison d’une blessure au haut du corps, l’attaquant a été brillant face aux Blues de Saint-Louis dans un match de la plus haute importance. Son tour du chapeau a pavé la voie à un gain de 4 à 1 des siens, qui occupent la place de première équipe repêchée dans l’Ouest.

Même s’il a connu des succès mitigés cette saison en vertu de 44 points en 62 affrontements, Benn reste une arme redoutable. Ses performances pourraient d’ailleurs faire la différence au Texas, là où les Stars souhaitent participer aux duels éliminatoires pour la première fois en trois ans.

«Comme nous pouvions le voir, son retour a amené plus d’entrain et beaucoup plus de confiance à notre formation», a commenté l’entraîneur-chef Jim Montgomery au quotidien Dallas Morning News, précisant que Benn était synonyme de talent, de leadership et de robustesse. «Évidemment, son désir de vaincre et sa détermination ont été importants pour nous.»

Le principal intéressé piaffait d’impatience au cours des derniers jours. Avec une avance de deux points sur l’équipe de neuvième place dans leur association, les Stars ne pouvaient se permettre de voir Benn sur le carreau pendant longtemps.

«Ce n’est pas plaisant de regarder les rencontres, c’est certain. Par contre, notre club a bien fait lors de celles que j’ai regardées. Évidemment, il est agréable de revenir et de récolter deux points grâce à un bel effort collectif», a dit le numéro 14 au site NHL.com.

Controverse effacée

Ce discours fait contraste avec les critiques envoyées au vétéran et à Tyler Seguin par l’organisation plus tôt dans la campagne. Les déclarations du grand patron Jim Lites, qui avait comparé leur performance générale à du fumier de cheval, semblent soudainement bien lointaines. Les joueurs sont très heureux de le voir dans leur vestiaire.

«Le voir avec nous de nouveau a un impact immense sur nous», a déclaré le défenseur John Klingberg au Dallas Morning News. «Il est un meneur pour toute l’équipe et parle toujours pour nous aider sur la glace.»

«C’est primordial d’avoir votre capitaine et votre meilleur joueur en uniforme. Il l’a prouvé cette fois», a ajouté Jason Spezza. «Il réussit les bons jeux au moment opportun et c’est ce qu’il faut, surtout quand nous jouons à l’étranger.»