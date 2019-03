Jody Wilson-Raybould déterminée à se présenter sous la bannière libérale aux élections d’octobre

Malgré la tempête causée par la démission du cabinet Trudeau et ses révélations dans l’affaire SNC-Lavalin, l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould a toujours l’intention de demeurer libérale et d’être candidate pour son parti aux élections générales d’octobre prochain.

«J’ai été élue en tant que députée libérale au Parlement pour [représenter la circonscription de] Vancouver Granville et je vais continuer à servir en tant que telle», a dit Mme Wilson-Raybould au journal Vancouver Sun.

Mercredi soir, après le témoignage explosif de l’ancienne ministre de la Justice et ancienne procureure générale devant le comité permanent de la justice, le premier ministre Justin Trudeau a dit être «absolument pas d'accord» avec l'interprétation des faits de Mme Wilson-Raybould. Cette dernière a expliqué durant de longues heures comment, selon elle, elle avait été l’objet de pressions indues et de menaces voilées de la part du premier ministre et de son entourage pour intervenir afin que la compagnie d’ingénierie montréalaise SNC-Lavalin, accusée de corruption, puisse éviter un procès criminel.

Dans la foulée, le premier ministre a indiqué qu’il décidera prochainement si Mme Wilson-Raybould pourra rester au sein du caucus libéral.

«Je n’ai pas eu l’occasion de revoir l’ensemble de son témoignage en entier, a dit M. Trudeau, mercredi soir. Je le ferai avant de prendre d’autres décisions.»

Au Vancouver Sun, Jody Wilson-Raybould a souligné qu’elle a déjà été confirmée candidate libérale pour les élections du mois d’octobre.

«J’ai été confirmée comme candidate du Parti libéral du Canada pour Vancouver Granville l’an dernier», a dit l’ancienne ministre au journal vancouvérois.

Le 12 février dernier, en démissionnant du poste de ministre des Anciens Combattants où elle avait été rétrogradée le mois précédent, Mme Wilson-Raybould s’était retirée du cabinet, tout en restant députée libérale.