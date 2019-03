La communauté du hockey bouleversée à la suite du décès d'Alec Reid

L’annonce du décès du joueur de l’Armada de Blainville-Boisbriand Alec Reid a secoué la communauté du hockey au Québec. Les réactions et condoléances ont afflué sur les réseaux sociaux dimanche après-midi.

L’organisation des Grenadiers de Châteauguay, où Reid a évolué dans le midget AAA, ont rendu hommage à son ancien numéro 54.

«Sa fougue, sa combativité ainsi que sa marque sur notre équipe seront à jamais gravées dans notre mémoire et dans nos cœurs. Alex était un joueur et un coéquipier hors pair. Nos sympathies vont à sa famille, ses amis, ses coéquipiers à l'Armada et tous ses anciens coéquipiers. Repose en paix, Alec.»

Les Voltigeurs de Drummondville, où le joueur de 18 ans a disputé 26 matchs cette saison avant d’être échangé à l’Armada, étaient également atterrés par la nouvelle.

«La famille des Voltigeurs est en deuil. C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès d’Alec Reid, ancien joueur des Voltigeurs. Nos sympathies les plus sincères à sa famille, ses amis et ses coéquipiers ainsi qu’à l’organisation de l’Armada avec qui Alec évoluait depuis janvier. La grande famille des Voltigeurs est secouée par cette triste nouvelle. Au revoir Alec.»

Plusieurs formations de la LHJMQ ont joint leurs voix à celle des Voltigeurs sur Twitter et Facebook. Les Remparts de Québec et le Drakkar de Baie-Comeau ont d’ailleurs observé une minute de silence en la mémoire de Reid avant leur affrontement de dimanche après-midi, au Centre Videotron.

Hockey Québec, le Rocket de Laval et l’ancien entraîneur de l’Armada Joël Bouchard, ainsi que la ministre responsable des Sports Isabelle Charest ont également transmis leurs condoléances à la famille du jeune joueur, qui était originaire de Mercier.