L’art de réussir son divorce

Comme plusieurs femmes québécoises qui font face à la séparation ou au divorce, je me suis demandé quel genre de lien je devais garder avec le père de mes enfants? Une question majeure pour une femme comme moi qui souhaite rencontrer quelqu’un pour ne pas finir mes jours seule.

Je souhaitais d’autant moins le mettre complètement de côté qu’on avait passé de belles années ensemble. Des années remplies de souvenirs durables, dont la naissance de nos deux enfants. Nous avions aussi beaucoup d’attaches avec des proches dont nous partagions en commun l’affection et l’amitié.

C’est certain que la période de séparation elle-même nous force à traverser des moments difficiles qui n’ont rien d’une partie de plaisir. Mais une fois le choc passé, la poussière retombée, la vie reprend toujours son cours et nous force à réfléchir à ce qui est le plus important, en premier lieu pour les enfants, surtout une fois qu’ils ont intégré le fait que leurs parents ne reviendraient plus jamais ensemble.

Les miens ont pris conscience de ça quand leur père leur a présenté la nouvelle femme de sa vie, qu’ils n’ont pas eu le choix d’accepter. Heureusement, elle les a aimés tout de suite et ce fut réciproque. Leurs atomes crochus furent une bénédiction pour mon ex, pendant qu’ils étaient une torture pour moi, qui me trouvait dans l’obligation de partager avec elle l’amour de mes enfants.

J’avoue avoir eu une période de jalousie. Le premier Noël où les enfants sont partis avec leur père et elle dans le sud fut une souffrance terrible. Mais le temps est venu adoucir la blessure, surtout quand mon psy m’a demandé pourquoi j’avais quitté cet homme si je l’aimais encore à ce point. Là, d’un coup, j’ai revu en pensée tout ce qui avait fini par me taper sur les nerfs chez lui. Ç’a mis un point final à mon calvaire.

Depuis ce temps, les choses sont au beau fixe entre lui et moi. J’ai même accepté d’assister à la fête anniversaire de ma plus vieille chez son père, en présence de la blonde en question. Certains proches trouvent ça bizarre, mais moi je sais que je fais ce qu’il y a de mieux pour mes enfants. Juste ça, c’est suffisant pour m’accrocher un sourire. Et j’en ai terminé avec mon psy.

Une femme libérée

Quand un bon ménage est fait dans nos rancœurs et qu’une vision réaliste s’installe dans une situation donnée, la lumière se fait. Vous l’avez fait pour le bien de vos enfants et les retombées positives viennent éclairer votre route. Bravo et bonne suite de vie.