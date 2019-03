Le résultat bien avant la manière

Mais entre les deux, il y a eu de très bons moments de possession et de construction de la part d’une équipe qui s’appuie sur une tactique solide et clairement établie.

Pour la première fois en huit saisons dans la MLS, l’Impact a une identité de jeu claire. L’équipe défend de façon très compacte et solidaire et attaque en utilisant toutes ses munitions plutôt que son seul gros canon.

« Ils nous ont poussés assez loin dans nos derniers retranchements, a reconnu Garde. On savait qu’ils allaient nous bousculer, et le terrain favorisait ce genre de chose. On avait très peu d’appui.

« On n’a pas paniqué, on a su revenir au score. Quand on est menés à l’extérieur, pouvoir revenir au score et prendre l’avantage, ça montre qu’on a une grande force de caractère. »